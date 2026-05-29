Швидко і впевнено: Світоліна на класі вийшла до четвертого кола Ролан Гаррос

19:26 29.05.2026 Пт
2 хв
Перша ракетка України не відчула спротиву досвідченої суперниці
aimg Андрій Костенко
Швидко і впевнено: Світоліна на класі вийшла до четвертого кола Ролан Гаррос Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна продовжує впевнену ходу на кортах Відкритого чемпіонату Франції. У поєдинку третього кола вона не залишила шансів представниці Німеччини Тамарі Корпач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: Абсолютно топова компанія: Костюк повторила унікальний успіх найвеличніших тенісисток століття

Ролан Гаррос-2026, 3-тє коло (1/16 фіналу)

Еліна Світоліна (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина) – 6:2, 6:3

Перша зустріч з німкенею

Раніше Світоліній (WTA 7) та Корпач (WTA 95) ніколи не доводилося грати між собою на кортах про-туру, хоча солідного досвіду виступів вистачало обом спортсменкам.

31-річна Корпач протягом кар'єри мала репутацію нестабільної середнячки, від якої ніхто не очікував гучних сенсацій. Проте цього року вона стрибнула в рейтингу на 30 позицій, завдяки чому повернулася до першої сотні. А вихід до третього кола в Парижі – її найкращий результат на мейджорах.

Перед початком гри українка вважалася беззаперечною фавориткою – аналітики взагалі не вірили в успіх німецької тенісистки, прогнозуючи тотальне домінування Світоліної за рахунок вищого класу.

Як пройшла гра

Початок зустрічі вийшов непростим для українки: Корпач намагалася грати тактично й не дозволяла Еліні одразу захопити ініціативу.

Нашій тенісистці довелося трохи почекати, адаптуючись до гри та вичікуючи на помилки суперниці. Переломний момент настав за рахунку 2:2, коли перша ракетка України взяла чотири гейми поспіль і завершила сет із переконливим результатом – 6:2.

У другій партії Світоліна на старті поступалася 0:2, але швидко змогла оформити камбек та вийшла вперед – 5:2. Цього ривка виявилося цілком достатньо для підсумкової перемоги, і Еліна закрила другу партію у дев'яти геймах – 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину та 32 хвилини.

Що далі: кривдниця Снігур чи олімпійська чемпіонка

Завдяки цьому успіху Світоліна стала другою представницею України, яка пробилася до 1/8 фіналу цьогорічного Ролан Гаррос (трохи раніше свій квиток туди оформила Марта Костюк).

Тепер одеситка перебуває за крок від свого найкращого результату в Парижі – чвертьфіналу, до якого вона діставалася п'ять разів за кар'єру.

У четвертому раунді змагань українка зіграє проти сильнішої в матчі між Пейтон Стернс (США, WTA 78) та 11-ю ракеткою світу Беліндою Бенчіч зі Швейцарії. Зазначимо, що американка на раніше перемогла в Парижі іншу українку – Дарію Снігур. А Бенчіч – є чинною олімпійською чемпіонкою.

Раніше ми розповіли, як чоловік Еліни Світоліної зі сльозами завершив епоху на Ролан Гаррос.

Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
