RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Шок в Париже: Джокович вылетел с Ролан Гаррос от 19-летнего бразильца

10:18 30.05.2026 Сб
3 мин
Легендарный серб потерпел худшее фиаско за последние 17 лет, а его слова после матча заставили теннисный мир говорить о конце великой эпохи
aimg Екатерина Урсатий
Новак Джокович (фото: Getty Images)

Четвертая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, сенсационно завершил свои выступления на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос) на стадии 1/16 финала.

Сенсация века: как 19-летний бразилец переписал историю

В поединке за выход в четвертый круг французского Грэндслема 39-летний сербский титан встречался с юным бразильским талантом Жуаном Фонсекой.

Начало матча не предвещало никаких неожиданностей: опытный Джокович за полтора часа полностью закрыл первые два сета с идентичным счетом 6:4.

Однако начиная с третьей партии игра развернулась на 180 градусов.

19-летний Фонсека перехватил инициативу, начал действовать максимально агрессивно и выиграл следующие сеты - 6:3 и 7:5.

В решающем, пятом сете на кортах Парижа кипели безумные эмоции.

Ключевым моментом противостояния стал 11-й гейм, когда Новак допустил несколько ошибок на своей подаче и позволил бразильцу реализовать брейк.

Следующим геймом Жуан хладнокровно подал на матч.

"У меня просто закончились силы" - искреннее признание легенды

После завершения поединка Новак Джокович эмоционально поздравил Жуана Фонсеку у сетки, а на пресс-конференции честно назвал причины своего фиаско и отдал должное сопернику.

"Было бы здорово, если бы на мэйджорах играли до двух выигранных сетов, но это не так. Если откровенно, у меня просто закончились силы. В трех последних партиях я чувствовал себя на корте очень плохо. Думаю, конец четвертого сета был моим шансом: счет 4:3, было 15:40 на его подаче. Но он сыграл эти очки фантастически - мощно подавал, атаковал", - признался серб.

Джокович также добавил, что винит себя за упущенное преимущество в пятом сете, когда он выигрывал 3:1, но подчеркнул, что любой мяч под форхенд бразилец "просто разбивал с невероятной скоростью".

Серия уникальных антирекордов Новака

Это поражение стало для Новака Джоковича по-настоящему историческим ударом по репутации и принесло целую серию провальных статистических маркеров:

  • Худший результат за 17 лет: Новак лишь третий раз в карьере покидает Ролан Гаррос раньше четвертьфинала. До этого он вылетал во втором круге в далеком 2005-м и в третьем круге в 2009 году.

  • Упущенное преимущество 2:0: За всю свою многолетнюю профессиональную карьеру Новак лишь один раз проигрывал пятисетовый матч, в котором вел 2:0 по сетам - в четвертьфинале Ролан Гаррос-2010 против Юргена Мельцера.

  • Фиаско против андердога: Последний раз сопернику из-за пределов топ-20 в пяти сетах Новак проигрывал аж в 2017 году на Australian Open (тогда его обидел 117-й в рейтинге Денис Истомин).

Зато Жуан Фонсека обновил свой личный рекорд на турнирах Большого шлема, впервые в жизни обыграл теннисиста из топ-5 рейтинга ATP и в следующем раунде сыграет против норвежца Каспера Рууда.

Кто остался в борьбе за трофей

Новак Джокович является трехкратным чемпионом Ролан Гаррос и еще трижды играл здесь в финалах, поэтому его вылет полностью открывает сетку для молодых звезд.

Главными фаворитами мужского турнира теперь считаются итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Параллельно в Париже продолжаются ожесточенные баталии в женском одиночном разряде. Напомним, ранее из украинских соревнований драматично выбыла Юлия Стародубцева, которая проиграла китаянке Ван Сиюй.

Свои суперсложные поединки 1/8 финала за выход в четвертьфинал украинские теннисистки проведут в воскресенье, 31 мая: Элина Свитолина скрестит ракетки со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Марта Костюк сразится с лидером мирового рейтинга Игой Швьонтек из Польши.

Ранее мы рассказали, как лидер мирового тенниса Синнер драматично вылетел из Ролан Гаррос.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис