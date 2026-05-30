Шок в Париже: Джокович вылетел с Ролан Гаррос от 19-летнего бразильца

Сенсация века: как 19-летний бразилец переписал историю

В поединке за выход в четвертый круг французского Грэндслема 39-летний сербский титан встречался с юным бразильским талантом Жуаном Фонсекой.

Начало матча не предвещало никаких неожиданностей: опытный Джокович за полтора часа полностью закрыл первые два сета с идентичным счетом 6:4.

Однако начиная с третьей партии игра развернулась на 180 градусов.

19-летний Фонсека перехватил инициативу, начал действовать максимально агрессивно и выиграл следующие сеты - 6:3 и 7:5.

В решающем, пятом сете на кортах Парижа кипели безумные эмоции.

Ключевым моментом противостояния стал 11-й гейм, когда Новак допустил несколько ошибок на своей подаче и позволил бразильцу реализовать брейк.

Следующим геймом Жуан хладнокровно подал на матч.

"У меня просто закончились силы" - искреннее признание легенды

После завершения поединка Новак Джокович эмоционально поздравил Жуана Фонсеку у сетки, а на пресс-конференции честно назвал причины своего фиаско и отдал должное сопернику.

"Было бы здорово, если бы на мэйджорах играли до двух выигранных сетов, но это не так. Если откровенно, у меня просто закончились силы. В трех последних партиях я чувствовал себя на корте очень плохо. Думаю, конец четвертого сета был моим шансом: счет 4:3, было 15:40 на его подаче. Но он сыграл эти очки фантастически - мощно подавал, атаковал", - признался серб.

Джокович также добавил, что винит себя за упущенное преимущество в пятом сете, когда он выигрывал 3:1, но подчеркнул, что любой мяч под форхенд бразилец "просто разбивал с невероятной скоростью".

Серия уникальных антирекордов Новака

Это поражение стало для Новака Джоковича по-настоящему историческим ударом по репутации и принесло целую серию провальных статистических маркеров:

Худший результат за 17 лет: Новак лишь третий раз в карьере покидает Ролан Гаррос раньше четвертьфинала. До этого он вылетал во втором круге в далеком 2005-м и в третьем круге в 2009 году.

Упущенное преимущество 2:0: За всю свою многолетнюю профессиональную карьеру Новак лишь один раз проигрывал пятисетовый матч, в котором вел 2:0 по сетам - в четвертьфинале Ролан Гаррос-2010 против Юргена Мельцера.

Фиаско против андердога: Последний раз сопернику из-за пределов топ-20 в пяти сетах Новак проигрывал аж в 2017 году на Australian Open (тогда его обидел 117-й в рейтинге Денис Истомин).

Зато Жуан Фонсека обновил свой личный рекорд на турнирах Большого шлема, впервые в жизни обыграл теннисиста из топ-5 рейтинга ATP и в следующем раунде сыграет против норвежца Каспера Рууда.