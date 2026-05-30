Шок у Парижі: Джокович вилетів із Ролан Гаррос від 19-річного бразильця

Четверта ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович, сенсаційно завершив свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос) на стадії 1/16 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
У поєдинку за вихід до четвертого кола французького Грендслему 39-річний сербський титан зустрічався з юним бразильським талантом Жуаном Фонсекою.
Початок матчу не передвіщав жодних несподіванок: досвідчений Джокович за півтори години повністю закрив перші два сети з ідентичним рахунком 6:4.
Проте починаючи з третьої партії гра розвернулася на 180 градусів.
19-річний Фонсека перехопив ініціативу, почав діяти максимально агресивно й виграв наступні сети - 6:3 та 7:5.
У вирішальному, п'ятому сеті на кортах Парижа кипіли шалені емоції.
Ключовим моментом протистояння став 11-й гейм, коли Новак припустився кількох помилок на власній подачі та дозволив бразильцю реалізувати брейк.
Наступним геймом Жуан холоднокровно подав на матч.
Після завершення поєдинку Новак Джокович емоційно привітав Жуана Фонсеку біля сітки, а на пресконференції чесно назвав причини свого фіаско та віддав належне супернику.
"Було б чудово, якби на мейджорах грали до двох виграних сетів, але це не так. Якщо відверто, у мене просто закінчилися сили. У трьох останніх партіях я почувався на корті дуже погано. Думаю, кінець четвертого сету був моїм шансом: рахунок 4:3, було 15:40 на його подачі. Але він зіграв ці очки фантастично - потужно подавав, атакував", - зізнався серб.
Джокович також додав, що звинувачує себе за втрачену перевагу у п'ятому сеті, коли він вигравав 3:1, але підкреслив, що будь-який м'яч під форхенд бразилець "просто розбивав із неймовірною швидкістю".
Ця поразка стала для Новака Джоковича по-справжньому історичним ударом по репутації та принесла цілу серію провальних статистичних маркерів:
Найгірший результат за 17 років: Новак лише втретє в кар'єрі залишає Ролан Гаррос раніше чвертьфіналу. До цього він вилітав у другому колі в далекому 2005-му та в третьому колі у 2009 році.
Упущена перевага 2:0: За всю свою багаторічну професійну кар'єру Новак лише один раз програвав п'ятисетовий матч, у якому вів 2:0 за сетами - у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2010 проти Юргена Мельцера.
Фіаско проти андердога: Востаннє супернику з-за меж топ-20 у п'яти сетах Новак програвав аж у 2017 році на Australian Open (тоді його образив 117-й у рейтингу Денис Істомін).
Натомість Жуан Фонсека оновив свій особистий рекорд на турнірах Великого шолому, вперше у житті обіграв тенісиста з топ-5 рейтингу ATP і в наступному раунді зіграє проти норвежця Каспера Рууда.
Новак Джокович є триразовим чемпіоном Ролан Гаррос і ще тричі грав тут у фіналах, тому його виліт повністю відкриває сітку для молодих зірок.
Головними фаворитами чоловічого турніру тепер вважаються італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас.
Паралельно в Парижі продовжуються запеклі баталії в жіночому одиночному розряді. Нагадаємо, раніше з українських змагань драматично вибула Юлія Стародубцева, яка програла китаянці Ван Сіюй.
Свої суперскладні поєдинки 1/8 фіналу за вихід до чвертьфіналу українські тенісистки проведуть у неділю, 31 травня: Еліна Світоліна схрестить ракетки зі швейцаркою Беліндою Бенчич, а Марта Костюк битиметься з лідеркою світового рейтингу Ігою Швьонтек із Польщі.
Раніше ми розповіли, як лідер світового тенісу Сіннер драматично вилетів із Ролан Гаррос.