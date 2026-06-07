Что известно о состоянии Эриксена после трагедии в игре с Украиной: врач раскрыл детали спасения

Драма в Оденсе

На 66-й минуте поединка звездный 34-летний хавбек хозяев Кристиан Эриксен внезапно рухнул на газон и остался лежать неподвижно.

Для футболиста немецкого "Вольфсбурга" этот матч должен был стать праздничным, ведь он проводил свой 155-й поединок в футболке национальной команды. Однако на экваторе второго тайма стадион погрузился в абсолютное оцепенение.

События на поле развивались стремительно:

Мгновенный шок: На 65-й минуте Эриксен неожиданно упал на траву. Режиссеры официальной трансляции сразу же прекратили показ кадров с места событий.

На 65-й минуте Эриксен неожиданно упал на траву. Режиссеры официальной трансляции сразу же прекратили показ кадров с места событий. Живой щит: Игроки обеих сборных оперативно сориентировались и окружили полузащитника плотным кольцом, защитив его от объективов камер.

Игроки обеих сборных оперативно сориентировались и окружили полузащитника плотным кольцом, защитив его от объективов камер. Неожиданный финал эпизода: Пока трибуны затаили дыхание, Эриксен пришел в себя. На поле вышла жена футболиста, а сам он уже через четыре минуты смог самостоятельно встать на ноги под бешеные овации стадиона.

Из пределов арены футболиста забирала карета скорой помощи в университетский госпиталь Оденсе (OUH). Игру, в которой датчане вели со счетом 2:1, решили не возобновлять.

Секрет быстрого спасения

Главная и самая важная новость из больницы - Кристиан находится в сознании, его состояние стабильное, а сам он уже успел пообщаться с семьей и партнерами по команде.

Однако интрига заключалась в том, почему футболист так быстро пришел в себя после падения. Разгадку сообщил главный врач датчан Мортен Боесен. Напомним, после остановки сердца на Евро-2020 игроку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Именно это устройство среагировало на новый кризис мгновенно.

"Во время игры у него сработал дефибриллятор. После того, как Кристиан схватился за грудь и упал, аппарат среагировал автоматически и дал необходимый разряд. Он выполнил именно ту функцию, ради которой его вживляли - мгновенно вернул Эриксена к жизни", - пояснил Боесен.

Сейчас медики собираются провести глубокий анализ инцидента. Встроенный дефибриллятор полностью записал все показатели работы сердца во время сбоя, что позволит врачам понять точную причину приступа.

Футбол, который остановила солидарность

Главный арбитр Сигур Крингстадт из Норвегии после длительных консультаций с командами объявил, что матч не будет доигран. Текущие цифры 2:1 в пользу Дании потеряли всякое значение.

Сразу после того, как скорая покинула стадион, футболисты Украины и Дании вместе с тренерскими штабами объединились в один большой круг в центре поля, чтобы поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку и единство.

Футболисты двух команд объединились в большой круг (фото: УАФ)

Наставник датчан Бриан Ример назвал событие тяжелым шоком для каждого. Полностью согласился с ним и экс-форвард Никлас Бендтнер, эмоционально подытожив: когда на поле падает твой близкий друг, футбол теряет всякий смысл.

Что сказал Мальдера

Наставник сборной Украины на пресс-конференции после игры выразил глубокое потрясение от увиденного на поле и наотрез отказался отвечать на любые вопросы относительно самого поединка.

Он отметил, что в такой момент говорить о футболе было бы неуместно, поэтому команда полностью сосредоточена на поддержке датского полузащитника и его семьи.

Мальдера рассказал, что когда лидер соперников упал, многие футболисты не сдерживали слез. Именно в этот момент к нему подошел главный тренер датчан, и они совместно приняли решение досрочно остановить игру. Свою позицию наставник украинцев подытожил заявлением о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью, тогда как все остальное - второстепенно.