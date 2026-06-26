Эпатажный жрец из Ганы Нана Кваку Бонсам, чьи предыдущие пророчества о чемпионате мира по футболу-2026 вызвали волну обсуждений, вернулся с новыми "видениями". Теперь в центре его внимания оказался Криштиану Роналду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS .
История с якобы проклятием Гарри Кейна, сопровождавшей поединок Англии и Ганы, получила неожиданное продолжение. После того, как матч завершился без забитых мячей, а игра капитана "Трех львов" выглядела неуверенно, Бонсам заявил, что его "проклятие" сработало. Впрочем, жрец уже освободил Кейна от "злых чар".
"Гарри Кейн - мне не враг. У меня есть ребенок, которого я вскоре назову в его честь", - признался Бонсам.
А на вопрос, не хочет ли он теперь помочь Кейну, наложив проклятие на его последующих соперников, шаман только рассмеялся.
Теперь главной идеей Бонсама стала волшебная поддержка сборной Португалии.
"Этот чемпионат мира – для Криштиану Роналду и Португалии. Я четко это увидел. В духовном мире Португалия уже выиграла турнир. Роналду может расслабиться, ведь его момент наконец-то настал. Он поднимет над головой Кубок мира, а Англия снова останется ни с чем", - предсказывает колдун.
Он утверждает, что для успеха на североамериканских полях Криштиану еще до начала турнира должен был провести особый ритуал: вылить в реку 17 бутылок шампанского и 17 бутылок виски.
Interviewer: "Мы хотим, чтобы в данный момент пройти на Harry Kane. Harry Kane is free to score"—
Да, Harry Kane не является моей энеми, я имею baby, который я имею название по Harry Kane.
Interviewer: Есть ли какой-то вариант к подготовке к группе на другой команде в помощь Harry Kane от ?
… pic.twitter.com/RRGkW60aHX
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