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"Проклявший" Кейна шаман переключился на Криша: какое пророчество получил Роналду на ЧМ-2026

16:52 26.06.2026 Пт
2 мин
Африканский колдун озвучил новые предсказания и извинился за ошибку
aimg Андрей Костенко
Криштиану Роналду – в центре магических пророчеств (фото: Getty Images)

Эпатажный жрец из Ганы Нана Кваку Бонсам, чьи предыдущие пророчества о чемпионате мира по футболу-2026 вызвали волну обсуждений, вернулся с новыми "видениями". Теперь в центре его внимания оказался Криштиану Роналду.

Кейн больше не враг

История с якобы проклятием Гарри Кейна, сопровождавшей поединок Англии и Ганы, получила неожиданное продолжение. После того, как матч завершился без забитых мячей, а игра капитана "Трех львов" выглядела неуверенно, Бонсам заявил, что его "проклятие" сработало. Впрочем, жрец уже освободил Кейна от "злых чар".

"Гарри Кейн - мне не враг. У меня есть ребенок, которого я вскоре назову в его честь", - признался Бонсам.

А на вопрос, не хочет ли он теперь помочь Кейну, наложив проклятие на его последующих соперников, шаман только рассмеялся.

Пророчество для Роналду

Теперь главной идеей Бонсама стала волшебная поддержка сборной Португалии.

"Этот чемпионат мира – для Криштиану Роналду и Португалии. Я четко это увидел. В духовном мире Португалия уже выиграла турнир. Роналду может расслабиться, ведь его момент наконец-то настал. Он поднимет над головой Кубок мира, а Англия снова останется ни с чем", - предсказывает колдун.

Он утверждает, что для успеха на североамериканских полях Криштиану еще до начала турнира должен был провести особый ритуал: вылить в реку 17 бутылок шампанского и 17 бутылок виски.

Ранее мы сообщили, кто уже вышел в плей-офф на ЧМ-2026 и какие пары 1/16 финала сформированы.

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