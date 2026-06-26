Шаман, що "прокляв" Кейна, перемкнувся на Кріша: яке пророцтво отримав Роналду на ЧС-2026

Кейн більше не ворог

Історія з нібито прокляттям Гаррі Кейна, яка супроводжувала поєдинок Англії та Гани, отримала несподіване продовження. Після того, як матч завершився без забитих м'ячів, а гра капітана "Трьох левів" виглядала невпевнено, Бонсам заявив, що його "прокляття" спрацювало. Втім, жрець вже звільнив Кейна від "злих чар".

"Гаррі Кейн – мені не ворог. У мене є дитина, яку я незабаром назву на його честь", - зізнався Бонсам.

А на запитання, чи не хоче він тепер допомогти Кейну, наклавши прокляття на його наступних суперників, шаман лише розсміявся.

Пророцтво для Роналду

Тепер головною ідеєю Бонсама стала магічна підтримка збірної Португалії.

"Цей чемпіонат світу – для Кріштіану Роналду та Португалії. Я чітко це побачив. У духовному світі Португалія вже виграла турнір. Роналду може розслабитися, адже його момент нарешті настав. Він підніме над головою Кубок світу, а Англія знову залишиться ні з чим", - пророкує чаклун.

Він стверджує, що для успіху на північноамериканських полях Кріштіану ще до початку турніру мав провести особливий ритуал: вилити у річку 17 пляшок шампанського та 17 пляшок віскі.