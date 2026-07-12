"Шахтер" надолго потерял супербомбардира

Что случилось с форвардом

19-летний гамбийский нападающий Мохамаду Канте успел провести только одну тренировку в составе молодежной команды, после чего почувствовал сильный дискомфорт в области приводной мышцы. Тщательное медицинское обследование подтвердило травму футболиста.

Теперь, по данным источника, Канте потребуется от 6 до 8 недель для лечения и последующей реабилитации. Это означает, что он полностью пропустит межсезонный этап подготовки, не сможет помочь партнерам на старте сезона и вернется в общую группу не раньше сентября.

Сорванные планы "Шахтера"

Эта травма оказала существенное влияние на трансферные планы "горняков". Ранее руководство "Шахтера" планировало отдать юного таланта в аренду в одесский "Черноморец", который по итогам прошлого сезона вернулся в украинскую Премьер-лигу.

Клубы уже согласовали условия и переход зависел исключительно от согласия самого игрока. Однако из-за повреждения этот вариант в ближайшее время не будет реализован.

Почему Канте считают супербомбардиром

Мохамаду Канте стал настоящей сенсацией в прошлом сезоне в чемпионате U-19. Юный гамбиец продемонстрировал феноменальную результативность:

Сыграл 28 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 9 результативных передач.

Установил абсолютный рекорд юношеского чемпионата Украины, превзойдя достижение нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко (24 мяча в сезоне-2023/24).

Его стабильность и умение реализовывать моменты помогли команде Алексея Белика выиграть Национальную лигу и обойти киевлян.

Впечатляющие результаты заставили донецкий клуб заранее защитить свой актив от посягательств других команд. Этим летом "Шахтер" подписал с Канте новый долгосрочный контракт , рассчитанный до 2031 года.