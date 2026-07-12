"Шахтар" надовго втратив супербомбардира

Що трапилося з форвардом

19-річний гамбійський нападник Мохамаду Канте встиг провести лише одне тренування у складі молодіжної команди, після чого відчув сильний дискомфорт в області приводного м'язу. Ретельне медичне обстеження підтвердило травму футболіста.

Тепер, за даними джерела, Канте знадобиться від 6 до 8 тижнів на лікування та подальшу реабілітацію. Це означає, що він повністю пропустить міжсезонний етап підготовки, не зможе допомогти партнерам на старті сезону і повернеться до загальної групи не раніше вересня.

Зірвані плани "Шахтаря"

Ця травма суттєво вплинула на трансферні плани "гірників". Раніше керівництво "Шахтаря" планувало віддати юного таланта в оренду до одеського "Чорноморця", який за підсумками минулого сезону повернувся до української Прем'єр-ліги.

Клуби вже узгодили умови, і перехід залежав виключно від згоди самого гравця. Проте через ушкодження цей варіант найближчим часом не буде реалізовано.

Чому Канте вважають супербомбардиром

Мохамаду Канте став справжньою сенсацією минулого сезону в чемпіонаті U-19. Юний гамбієць продемонстрував феноменальну результативність:

Зіграв 28 матчів, у яких забив 28 голів та віддав 9 результативних передач.

Встановив абсолютний рекорд юнацького чемпіонату України, перевершивши досягнення нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка (24 м'ячі у сезоні-2023/24).

Його стабільність та вміння реалізовувати моменти допомогли команді Олексія Бєліка виграти Національну лігу та обійти киян.

Вражаючі результати змусили донецький клуб заздалегідь захистити свій актив від зазіхань інших команд. Цього літа "Шахтар" підписав із Канте новий довгостроковий контракт, який розрахований до 2031 року.