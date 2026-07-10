Трансфер гравця збірної України до "Шахтаря" зірвали мільйонні апетити

Хотів більше за капітана

"Шахтар" розраховував серйозно підсилити захисну лінію та запропонував 25-річному гравцеві вигідний п'ятирічний контракт із конкурентним окладом і бонусною системою за досягнення. Проте сторона захисника виставила умови, які відверто шокували менеджмент донецького гранда.

Таловєров запросив базову зарплату у розмірі 1,5 мільйона євро за сезон – і це без урахування додаткових бонусів та обов'язкових чималих підйомних за сам факт переходу.

Така сума суттєво перевищує заробітки більшості українських лідерів "Шахтаря". Для порівняння, оклад капітана і багаторічного лідера оборони Миколи Матвієнка, за даними інсайдера, коливається в межах 1-1,2 мільйона євро. Запити Таловєрова фактично відповідали рівню топових бразильських легіонерів клубу, що обурило керівництво.

Вердикт Ріната Ахметова

Спочатку кандидатуру захисника "Сток Сіті" повністю погодив і санкціонував сам президент "Шахтаря". Проте, дізнавшись про непідйомні забаганки агентів футболіста, Рінат Ахметов миттєво згорнув переговори.

"Коли Ахметову озвучили, що Таловєров хоче 1,5 мільйона євро, той сказав: "Забудьте про нього", - розповів Ігор Бурбас.

При цьому за сам трансфер донецький клуб був готовий заплатити англійській стороні близько 3-4 мільйонів євро, тоді як портал Transfermarkt оцінює оборонця у 2 мільйони.

Нагадаємо, що Максим Таловєров перебував у структурі академії "Шахтаря" до 15 років. Минулого сезону захисник провів 20 поєдинків у Чемпіоншипі за "Сток Сіті". В активі футболіста також є 8 матчів у складі національної збірної України, з якою він виступав на Євро-2024. Чинний контракт захисника із британським клубом розрахований до літа 2028 року.