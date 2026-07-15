RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Шахтер" остался без важного игрока перед стартом сезона

20:23 15.07.2026 Ср
2 мин
Полузащитник "горняков" перенес операцию в Германии
aimg Малюгин Никита
Футболист уже начал длительный процесс реабилитации (Фото: fcshakhtar, Instagram)

Донецкий "Шахтер" понес серьезную кадровую потерю во время летнего межсезонья. Атакующий полузащитник команды Эгиналду не сможет помочь "горнякам" на старте нового футбольного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу ФК "Шахтер" в Instagram.

21-летний бразильский легионер получил травму во время летних сборов. Повреждение оказалось достаточно серьезным, поэтому медицинский штаб "горняков" принял решение о хирургическом вмешательстве.

Эгиналду успешно прооперировали в одной из профильных клиник Германии. Сейчас футболист уже начал процесс реабилитации, однако он точно пропустит остальные подготовительные сборы команды и первые официальные туры нового сезона.

Серьезная потеря "горняков"

Бразилец защищает цвета украинского гранда с лета 2023-го года, когда его приобрели у "Васко да Гама" за 3,5 миллиона евро. За это время он стал неотъемлемой частью атакующей линии дончан.

В активе форварда – 84 матча за "Шахтер". В них он отличился 19-ю забитыми голами и отдал 13 результативных передач.

Планы "Шахтера" на лето

В настоящее время подопечные Арды Турана продолжают подготовку к защите чемпионского титула на собрании в Словении. Впереди у команды запланирован ряд контрольных поединков.

А новый розыгрыш украинской Премьер-лиги действующий чемпион откроет уже 3 августа матчем против "Кудровки". Осенью же дончан ждет старт в основном раунде Лиги чемпионов.

Ранее мы сообщали о другой кадровой потере "Шахтера" - неприятное повреждение получил талантливый юниор. А вот "Динамо" смогло уберечь своего главного таланта - нападающий выразил желание продолжить выступления за киевлян.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ШахтерУПЛФутбол