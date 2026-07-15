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"Шахтар" лишився без важливого гравця перед стартом сезону

20:23 15.07.2026 Ср
2 хв
Півзахисник "гірників" переніс операцію в Німеччині
aimg Малюгін Микита
Футболіст вже почав довгий процес реабілітації (Фото: fcshakhtar, Instagram)

Донецький "Шахтар" зазнав серйозної кадрової втрати під час літнього міжсезоння. Атакувальний півзахисник команди Егіналду не зможе допомогти "гірникам" на старті нового футбольного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку ФК "Шахтар" в Instagram.

21-річний бразильський легіонер отримав травму під час літніх зборів. Пошкодження виявилось достатньо серйозним, тож медичний штаб "гірників" ухвалив рішення про хірургічне втручання.

Егіналду успішно прооперували в одній із профільних клінік Німеччини. Наразі футболіст уже розпочав процес реабілітації, проте він точно пропустить решту підготовчих зборів команди та перші офіційні тури нового сезону.

Серйозна втрата "гірників"

Бразилець захищає кольори українського гранда з літа 2023-го року, коли його придбали у "Васко да Гама" за 3,5 мільйона євро. За цей час він став невіддільною частиною атакувальної лінії донеччан.

В активі форварда - 84 матчі за "Шахтар". В них він відзначився 19-ма забитими голами та віддав 13 результативних передач.

Плани "Шахтаря" на літо

Наразі підопічні Арди Турана продовжують підготовку до захисту чемпіонського титулу на зборах у Словенії. Попереду в команди заплановано низку контрольних поєдинків.

А новий розіграш української Прем'єр-ліги чинний чемпіон відкриє вже 3 серпня матчем проти "Кудрівки". Восени ж на донеччан чекає старт в основному раунді Ліги чемпіонів.

Раніше ми повідомляли про іншу кадрову втрату "Шахтаря" - неприємне пошкодження отримав талановитий юніор. Натомість "Динамо" змогло вберегти свого головного таланта - нападник висловив бажання продовжити виступи за киян.

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