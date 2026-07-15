Решение за игроком: итальянский гранд хочет сохранить обладателя Золотого мяча

Боссы итальянского гранда активно работают над продолжением соглашения с 40-летним хорватом. В клубе царит оптимизм по поводу предстоящего соглашения - руководство убеждено, что им удастся достичь компромисса с футболистом.

Важную роль в этом процессе играет новый главный тренер "россонери" Рубен Аморим. Португальский специалист лично пообщался с Модричем и заверил, что видит в нем ключевую фигуру для построения игры в центре поля.

Пока финальное решение остается за самим хавбеком. Ему дали время, чтобы обдумать предложение и обсудить его со своей семьей.

Статистика Модрича в Италии

Легендарный полузащитник и обладатель Золотого мяча перебрался в "Милан" в июле 2025 года и быстро стал авторитетом в раздевалке. В дебютном сезоне ветеран отыграл 37 матчей за "Милан" во всех турнирах.

В этих играх хорватская звезда отличилась двумя голами и тремя ассистами.

"Милан" в результате прошлого сезона финишировал на 5-м месте в Серии А. Назначение нового тренера и сохранение Модрича должно помочь команде вернуться в зону Лиги чемпионов.