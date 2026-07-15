RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Решение за игроком: итальянский гранд хочет сохранить обладателя Золотого мяча

13:30 15.07.2026 Ср
2 мин
Руководство "россонери" и Рубен Аморим хотят видеть 40-летнюю легенду в команде на следующий сезон
aimg Малюгин Никита
Хорватский ветеран еще может помочь "Милану" в борьбе за ЛЧ (Фото: ModricLuka10, Facebook)

Опытный хорватский полузащитник Лука Модрич близок к продлению контракта с итальянским "Миланом". Клуб стремится сохранить звездного ветерана и уже сделал ему официальное предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо в X (Twitter).

Боссы итальянского гранда активно работают над продолжением соглашения с 40-летним хорватом. В клубе царит оптимизм по поводу предстоящего соглашения - руководство убеждено, что им удастся достичь компромисса с футболистом.

Важную роль в этом процессе играет новый главный тренер "россонери" Рубен Аморим. Португальский специалист лично пообщался с Модричем и заверил, что видит в нем ключевую фигуру для построения игры в центре поля.

Пока финальное решение остается за самим хавбеком. Ему дали время, чтобы обдумать предложение и обсудить его со своей семьей.

Статистика Модрича в Италии

Легендарный полузащитник и обладатель Золотого мяча перебрался в "Милан" в июле 2025 года и быстро стал авторитетом в раздевалке. В дебютном сезоне ветеран отыграл 37 матчей за "Милан" во всех турнирах.

В этих играх хорватская звезда отличилась двумя голами и тремя ассистами.

"Милан" в результате прошлого сезона финишировал на 5-м месте в Серии А. Назначение нового тренера и сохранение Модрича должно помочь команде вернуться в зону Лиги чемпионов.

Ранее мы сообщали, что эксзвезда "Барселоны" вернулся в Польшу, чтобы продолжить тренировку. А "Манчестер Юнайтед" усилил центр поля, подписав лидера сборной Бельгии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФутболМилан