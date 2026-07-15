Рішення за гравцем: італійський гранд хоче зберегти володаря Золотого м'яча

Боси італійського гранда наразі активно працюють над продовженням угоди з 40-річним хорватом. У клубі панує оптимізм щодо майбутньої угоди - керівництво переконане, що їм вдасться досягти компромісу з футболістом.

Важливу роль у цьому процесі відіграє новий головний тренер "россонері" Рубен Аморім. Португальський фахівець особисто поспілкувався з Модричем і запевнив, що бачить у ньому ключову фігуру для побудови гри в центрі поля.

Наразі фінальне рішення залишається за самим хавбеком. Йому дали час, щоб обдумати пропозицію та обговорити її зі своєю родиною.

Статистика Модрича в Італії

Легендарний півзахисник та володар Золотого м'яча перебрався до "Мілана" в липні 2025-го року та швидко став авторитетом у роздягальні. В дебютному сезоні ветеран відіграв 37 матчів за "Мілан" в усіх турнірах.

В цих іграх хорватська зірка відзначився двома голами та трьома асистами.

"Мілан" в результаті минулого сезону фінішував на 5-му місці в Серії А. Призначення нового тренера та збереження Модрича має допомогти команді повернутися до зони Ліги чемпіонів.