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Рішення за гравцем: італійський гранд хоче зберегти володаря Золотого м'яча

13:30 15.07.2026 Ср
2 хв
Керівництво "россонері" та Рубен Аморім хочуть бачити 40-річну легенду в команді на наступний сезон
aimg Малюгін Микита
Хорватський ветеран ще може допомогти "Мілану" в боротьбі за ЛЧ (Фото: ModricLuka10, Facebook)

Досвідчений хорватський півзахисник Лука Модрич близький до продовження контракту з італійським "Міланом". Клуб прагне зберегти зіркового ветерана та вже зробив йому офіційну пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо в X (Twitter).

Боси італійського гранда наразі активно працюють над продовженням угоди з 40-річним хорватом. У клубі панує оптимізм щодо майбутньої угоди - керівництво переконане, що їм вдасться досягти компромісу з футболістом.

Важливу роль у цьому процесі відіграє новий головний тренер "россонері" Рубен Аморім. Португальський фахівець особисто поспілкувався з Модричем і запевнив, що бачить у ньому ключову фігуру для побудови гри в центрі поля.

Наразі фінальне рішення залишається за самим хавбеком. Йому дали час, щоб обдумати пропозицію та обговорити її зі своєю родиною.

Статистика Модрича в Італії

Легендарний півзахисник та володар Золотого м'яча перебрався до "Мілана" в липні 2025-го року та швидко став авторитетом у роздягальні. В дебютному сезоні ветеран відіграв 37 матчів за "Мілан" в усіх турнірах.

В цих іграх хорватська зірка відзначився двома голами та трьома асистами.

"Мілан" в результаті минулого сезону фінішував на 5-му місці в Серії А. Призначення нового тренера та збереження Модрича має допомогти команді повернутися до зони Ліги чемпіонів.

Раніше ми повідомляли, що ексзірка "Барселони" повернувся до Польщі, щоб продовжувати тренування. А "Манчестер Юнайтед" підсилив центр поля, підписавши лідера збірної Бельгії.

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