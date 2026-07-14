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Офіційно: "Манчестер Юнайтед" підписав лідера збірної Бельгії

21:13 14.07.2026 Вт
2 хв
"Червоні дияволи" активували клаусулу бельгійця, підписавши з ним тривалий контракт
aimg Малюгін Микита
Офіційно: "Манчестер Юнайтед" підписав лідера збірної Бельгії 29-річний півзахисник уклав 5-річний контракт з "дияволами" (Фото: manutd.com)
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"Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про трансфер півзахисника "Астон Вілли" Юрі Тілеманса. Бельгійський хавбек підписав із манкуніанцями довгостроковий контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".

Офіційно суму трансфера не розголошують, але британські ЗМІ повідомляють, що в Манчестері просто активували суму викупу, прописану в угоді бельгійця. Якщо це правда, то перехід Тіллеманса обійшовся манкуніанцям у 41 мільйон євро.

Навіщо Тілеманс "дияволам"

Бельгієць має величезний досвід виступів в англійській Прем'єр-лізі та покликаний додати варіативності та креативу в центрі поля "червоних дияволів". Це особливо важливо, адже команду залишив досвідчений Каземіро.

Також Тілеманс відомий своєю стабільністю та універсалізмом - а також рідко страждає через травми.

Роль Тілеманса в "Астон Віллі"

Бельгієць був одним з лідерів клубу та ключовим гравцем в тактичних побудовах Унаї Емері. Зокрема, саме він відкрив рахунок в переможному для "Вілли" фіналі Ліги Європи.

Загалом же в активі Тілеманса 35 матчів в усіх турнірах за бірмінгемський клуб. В цих іграх він відзначився двома голами та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що екс-форвард "Манчестер Юнайтед" перебрався до Туреччини - за його трансфер "Фенербахче" виклав рекордні гроші. Також трансферний рекорд побив і "Брайтон" - і все заради зірки збірної Хорватії.

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