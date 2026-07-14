"Фенербахче" виклав рекордні 42 млн євро за екс-форварда "Манчестер Юнайтед"
Стамбульський "Фенербахче" підірвав трансферний ринок, погодивши історичний перехід нападника французького "Марселя" Мейсона Грінвуда. За трансфер колишньої зірки "Манчестер Юнайтед" турецький гранд заплатить рекордну суму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.com.
Відмова від Ла Ліги та Аравії
Турецький клуб виграв запеклу трансферну гонку за підписання 24-річного англійського нападника. Фінансова структура угоди передбачає гарантовану виплату в розмірі 40 млн євро, а ще 2 млн євро прописані як бонуси за особисті та командні досягнення.
Примітно, що керівництво "Марселя" мало на руках значно вигідніші пропозиції від мадридського "Атлетіко" та саудівського гранда "Аль-Ахлі". Проте сам Грінвуд особисто заблокував ці варіанти, відмовившись від переїзду на Близький Схід та до Ла Ліги задля кар'єри в турецькій Суперлізі.
Чому "Марсель" продав свою зірку
Для французького клубу цей продаж став найдорожчим в історії. Через необхідність балансування бюджету та жорстку стратегію скорочення витрат "Марсель" був змушений розлучитися зі своїм головним активом.
Трансфер Грінвуда за 42 млн євро побив клубний рекорд, встановлений у 2016 році під час переходу Міші Батшуаї в лондонський "Челсі" за 39 млн євро.
Королівські умови у Стамбулі
Грінвуд залишає чемпіонат Франції з визначними показниками. За два роки виступів у складі "Марселя" вихованець "Манчестер Юнайтед" відіграв 81 матч у всіх турнірах, у яких відзначився 48 забитими м'ячами та оформив 17 асистів.
У Стамбулі англійський нападник підпише довгостроковий контракт терміном на 4 роки. За інформацією інсайдерів, фінансові умови особистої угоди будуть дійсно королівськими – "Фенербахче" готовий платити зірковому новачку близько 10 млн євро за сезон.
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