"Фенербахче" выложил рекордные 42 млн евро за экс-форварда "Манчестер Юнайтед"
Стамбульский "Фенербахче" взорвал трансферный рынок, согласовав исторический переход нападающего французского "Марселя" Мейсона Гринвуда. За трансфер бывшей звезды "Манчестер Юнайтед" турецкий гранд заплатит рекордную сумму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.com.
Отказ от Ла Лиги и Аравии
Турецкий клуб выиграл упорную трансферную гонку за подписание 24-летнего английского нападающего. Финансовая структура соглашения предусматривает гарантированную выплату в размере 40 млн. евро, а еще 2 млн. евро прописаны как бонусы за личные и командные достижения.
Примечательно, что руководство "Марселя" имело на руках более выгодные предложения от мадридского "Атлетико" и саудовского гранда "Аль-Ахли". Однако сам Гринвуд лично заблокировал эти варианты, отказавшись от переезда на Ближний Восток и в Ла Лигу ради карьеры в турецкой Суперлиге.
Почему "Марсель" продал свою звезду
Для французского клуба эта продажа стала самой дорогой в истории. Из-за необходимости балансировки бюджета и жесткой стратегии сокращения расходов "Марсель" был вынужден расстаться со своим главным активом.
Трансфер Гринвуда за 42 млн. евро побил клубный рекорд, установленный в 2016 году во время перехода Миши Батшуаи в лондонский "Челси" за 39 млн. евро.
Королевские условия в Стамбуле
Гринвуд покидает чемпионат Франции с выдающимися показателями. За два года выступлений в составе "Марселя" воспитанник "Манчестер Юнайтед" отыграл 81 матч во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и оформил 17 ассистов.
В Стамбуле английский нападающий подпишет долгосрочный контракт сроком на 4 года. По информации инсайдеров, финансовые условия личного соглашения будут поистине королевскими - "Фенербахче" готов платить звездному новичку около 10 млн евро за сезон.
Ранее мы писали, что Артём Довбик может воссоединиться с бывшим тренером в европейском гранде.