Официально: "Манчестер Юнайтед" подписал лидера сборной Бельгии
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о трансфере полузащитника "Астон Виллы" Юри Тилеманса. Бельгийский хавбек подписал с манкунианцами долгосрочный контракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
Официально сумма трансфера не разглашается, но британские СМИ сообщают, что в Манчестере просто активировали сумму выкупа, прописанную в соглашении бельгийца. Если это правда, то переход Тиллеманса обошелся манкунианцам в 41 миллион евро.
Зачем Тилеманс "дьяволам"
Бельгиец имеет огромный опыт выступлений в английской Премьер-лиге и призван добавить в вариативности и креативе в центре поля "красных дьяволов". Это особенно важно, ведь команду покинул опытный Казэмиро.
Также Тилеманс известен своей стабильностью и универсализмом – а также редко страдает из-за травм.
Роль Тилеманса в "Астон Вилле"
Бельгиец был одним из лидеров клуба и ключевым игроком в тактических построениях Унаи Эмери. В частности, именно он открыл счет в победном для "Виллы" финале Лиги Европы.
Всего же в активе Тилеманса 35 матчей во всех турнирах за бирмингемский клуб. В этих играх он отличился двумя голами и отдал 7 результативных передач.
Напомним, что экс-форвард "Манчестер Юнайтед" перебрался в Турцию – за его трансфер"Фенербахче" выложил рекордные деньги. Также трансферный рекорд побил и "Брайтон" - и все ради звезды сборной Хорватии.