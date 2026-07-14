"Брайтон" побил трансферный рекорд ради звезды сборной Хорватии

Английский "Брайтон" официально объявил о подписании центрального защитника сборной Хорватии Луки Вушковича. Трансфер 19-летнего таланта из лондонского "Тоттенхэма" обошелся клубу в рекордные 46 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

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Перспективный хорват подписал с новым клубом пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, что ранее "Тоттенхэм" отклонил два предложения "Брайтона", однако настойчивость "чаек" дала результат. С учетом бонусов сумма трансфера Вушковича может возрасти до 50 миллионов фунтов.

В составе команды Фабиана Гюрцелера молодой хорват должен заменить нидерландского защитника Яна Паула ван Гекке. Последний отправился в обратном направлении, присоединившись к "шпорам" за 52 миллиона фунтов стерлингов.

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Главный тренер "Брайтона" призвал болельщиков не давить на юного новичка.

"В прошлом сезоне он доказал, что способен играть на очень высоком уровне, и мы хотим помочь ему развиваться дальше. Вокруг перехода Луки было много шума, но он все еще молодой парень, которому понадобится время для адаптации к требованиям Премьер-лиги. Однако мы уверены, что он справится", - прокомментировал трансфер Гюрцелер.

Кто такой Лука Вушкович

Воспитанник "Хайдука" из Сплита заявил о себе в раннем возрасте, став самым молодым игроком в истории элитного хорватского дивизиона в 16 лет. Впоследствии он также стал самым молодым автором гола в истории своего родного клуба.

"Тоттенхэм" оформил трансфер защитника еще в 2023 году, однако официально игрок присоединился к лондонцам только в 2025-м. Сразу после этого его отправили в аренду в немецкий "Гамбург". В Бундеслиге Вушкович провел яркий сезон – отыграл 30 матчей, забил 6 голов и получил звание "Новичок сезона", а также попал в символическую сборную чемпионата Германии.

На международной арене защитник уже успел сыграть 6 матчей за национальную сборную Хорватии и отличиться одним голом. В частности, Вушкович дебютировал на чемпионате мира в матче группового этапа против сборной Англии.