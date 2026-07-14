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Мудрик проиграл дело в футбольном суде на миллионную сумму

14:24 14.07.2026 Вт
2 мин
Скандал касается перехода в "Челси"
aimg Андрей Костенко
Мудрик проиграл дело в футбольном суде на миллионную сумму Михаил Мудрик (фото: Getty Images)
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Вингер лондонского "Челси" и национальной сборной Украины Михаил Мудрик в очередной раз оказался в центре громкого юридического скандала. Футболист проиграл дело в Палате по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ) по иску своего бывшего агента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Михаила Спиваковского в эфире программы "ТаТоТаке".

В чем суть конфликта

Иск против футболиста подал его бывший агент Алексей Алехин, представляющий компанию ALIK Group. Претензии касались невыплаты части комиссионных после резонансного перехода игрока из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси" в январе 2023 года.

"Палатой был частично удовлетворен иск теперь уже экс-агента Михаила Мудрика Алексея Алехина о невыплате части агентских комиссионных после перехода футболиста в "Челси", - отметил инсайдер.

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Как выяснилось, конфликт возник из-за финального финансового этапа сотрудничества. Мудрик должен перечислить компании своего бывшего агента последний транш, размер которого составляет 1,3 миллиона евро. Поскольку эти средства так и не поступили на счета, юристы Алехина обратились к футбольному правосудию.

Позиция УАФ и апелляция в Лозанне

Сами представители компании ALIK Group воздерживаются от публичных заявлений и отказались комментировать решение.

Ожидается, что Украинская ассоциация футбола официально обнародует вердикт Палаты по разрешению споров в конце июля в специальном пресс-релизе.

Несмотря на то, что Мудрик проиграл первый этап рассмотрения, это постановление еще не является окончательным. Полузащитник сохраняет право обжаловать решение УАФ в апелляционном порядке, однако сделать это можно будет только в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Пока 25-летний украинец переживает крайне насыщенный период в карьере, который, к сожалению, больше связан с судебными тяжбами вне футбольного поля.

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