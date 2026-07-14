Мудрик програв справу у футбольному суді на мільйонну суму

Вінгер лондонського "Челсі" та національної збірної України Михайло Мудрик вкотре опинився в центрі гучного юридичного скандалу. Футболіст програв справу в Палаті з вирішення спорів Української асоціації футболу (УАФ) за позовом свого колишнього агента.

У чому суть конфлікту

Позов проти футболіста подав його колишній агент Олексій Альохін, який представляє компанію ALIK Group. Претензії стосувалися невиплати частини комісійних після резонансного переходу гравця з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" у січні 2023 року.

"Палатою було частково задоволено позов тепер вже екс-агента Михайла Мудрика Олексія Альохіна щодо невиплат частини агентських комісійних після переходу футболіста в "Челсі", - зазначив інсайдер.

Як з'ясувалося, конфлікт виник через фінальний фінансовий етап співпраці. Мудрик мав перерахувати компанії свого колишнього агента останній транш, розмір якого становить 1,3 мільйона євро. Оскільки ці кошти так і не надійшли на рахунки, юристи Альохіна звернулися до футбольного правосуддя.

Позиція УАФ та апеляція в Лозанні

Самі представники компанії ALIK Group наразі утримуються від публічних заяв та відмовилися коментувати рішення.

Очікується, що Українська асоціація футболу офіційно оприлюднить вердикт Палати з вирішення спорів наприкінці липня у спеціальному прес-релізі.

Попри те, що Мудрик програв перший етап розгляду, ця ухвала ще не є остаточною. Півзахисник зберігає право оскаржити рішення УАФ в апеляційному порядку, проте зробити це можна буде виключно в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

Наразі 25-річний українець переживає вкрай насичений період у кар'єрі, який, на жаль, більше пов'язаний із судовими тяжбами поза межами футбольного поля.