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Спорт »

"Брайтон" побив трансферний рекорд заради зірки збірної Хорватії

15:04 14.07.2026 Вт
2 хв
Захисник Лука Вушковіч перейшов до складу "чайок" за рекордну суму
aimg Андрій Костенко
"Брайтон" побив трансферний рекорд заради зірки збірної Хорватії Лука Вушковіч (фото: brightonandhovealbion.com)
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Англійський "Брайтон" офіційно оголосив про підписання центрального захисника збірної Хорватії Луки Вушковіча. Трансфер 19-річного таланта з лондонського "Тоттенхема" обійшовся клубу в рекордні 46 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

Зіркова рокіровка клубів АПЛ

Перспективний хорват підписав із новим клубом п'ятирічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон. Зазначається, що раніше "Тоттенхем" відхилив дві пропозиції "Брайтона", проте наполегливість "чайок" дала результат. З урахуванням бонусів сума трансферу Вушковіча може зрости до 50 мільйонів фунтів.

У складі команди Фабіана Гюрцелера молодий хорват має замінити нідерландського захисника Яна Паула ван Гекке. Останній вирушив у зворотному напрямку, приєднавшись до "шпор" за 52 мільйони фунтів стерлінгів.

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Головний тренер "Брайтона" закликав уболівальників не тиснути на юного новачка.

"Минулого сезону він довів, що здатний грати на дуже високому рівні, і ми хочемо допомогти йому розвиватися далі. Навколо переходу Луки було багато галасу, але він усе ще молодий хлопець, якому знадобиться час для адаптації до вимог Прем'єр-ліги. Проте ми впевнені, що він упорається", - прокоментував трансфер Гюрцелер.

&quot;Брайтон&quot; побив трансферний рекорд заради зірки збірної Хорватії

Хто такий Лука Вушковіч

Вихованець "Хайдука" зі Спліта заявив про себе в дуже ранньому віці, ставши наймолодшим гравцем в історії елітного хорватського дивізіону у 16 років. Згодом він також став наймолодшим автором голу в історії свого рідного клубу.

"Тоттенхем" оформив трансфер захисника ще у 2023 році, проте офіційно гравець приєднався до лондонців лише у 2025-му. Одразу після цього його відправили в оренду до німецького "Гамбурга". У Бундеслізі Вушковіч провів яскравий сезон – відіграв 30 матчів, забив 6 голів та отримав звання "Новачок сезону", а також потрапив до символічної збірної чемпіонату Німеччини.

На міжнародній арені захисник уже встиг зіграти 6 матчів за національну збірну Хорватії та відзначитися одним голом. Зокрема, Вушковіч дебютував на цьогорічному чемпіонаті світу у матчі групового етапу проти збірної Англії.

Раніше ми писали, що "Фенербахче" виклав 42 млн євро за екс-форварда "Манчестер Юнайтед".

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