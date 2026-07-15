Экс-звезда "Барселоны" вернулся в Польшу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу варшавской "Легии" в Instagram.

Варшавский клуб опубликовал несколько фотографий, на которых звездный форвард работает с мячом. Тренировка на территории Legia Training Center позволила Роберту Левандовскому поддерживать форму перед вылетом в США.

"В последние дни в Legia Training Center мы принимали Роберта Левандовского, который готовится к новому этапу своей карьеры в составе "Чикаго Файр". Роберт, желаем тебе успехов на следующем этапе карьеры", - говорится в сообщении.

Фото: Тренировка Роберта Левандовского в Польше (legiawarszawa, Instagram)

Новая глава для звездного поляка

Официально "Чикаго Файр" объявил о подписании Роберта Левандовского 29 июня за день до завершения контракта поляка с "Барселоной". Соглашение с клубом по МЛС рассчитано до конца сезона-2027/28.

Трансфер звездного нападающего в клубе назвали важным шагом в развитии команды.

"Мы поставили себе цель построить клуб мирового уровня, который будет вдохновлять и объединять Чикаго, а также будет бороться за титулы. Роберт олицетворяет эти ценности. Его приход подтверждает наши амбиции выигрывать трофеи и поднимает стандарты клуба на уровень, которого заслуживает этот город", - сказал директор по футболу и главный тренер "Чикаго Файр" Грегг Бергалтер..

Карьера Левандовского

37-летний форвард - один из лучших футболистов в истории польского футбола. В частности, он является лучшим бомбардиром в истории сборной - 89 голов в 167 матчах.

Но также у него поразительная клубная карьера - Левандовский защищал цвета "Боруссии" из Дортмунда и "Баварии" в Германии, а также "Барселоны" из Испании. В его активе - победа в Лиге чемпионов, десять титулов чемпиона Германии, "Золотая бутса" УЕФА и две награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА (2020, 2021).