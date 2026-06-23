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Досадное поражение в принципиальном матче: Стародубцева выбыла из турнира в Истборне

16:06 23.06.2026 Вт
2 мин
Матч-триллер держал в напряжении до последней минуты: какая роковая ошибка стоила украинке победы?
aimg Екатерина Урсатий
Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева драматично завершила свое выступление на престижном британском турнире серии WTA 250 в Истборне. В крайне тяжелом матче первого круга украинка уступила "нейтральной" россиянке Анастасии Захаровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты теннисного турнира.

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2,5 часа на грани эмоций

Этот матч стал дебютным выступлением для обеих теннисисток на кортах Истборна, а также их первой личной встречей в карьере.

Настоящий теннисный триллер на траве длился 2 часа 28 минут и завершился в пользу Захаровой - 4:6, 6:3, 3:6.

Поединок напоминал американские горки:

В первом сете Юлия уверенно вела в счете 3:2, однако соперница сумела перехватить инициативу, выиграла четыре гейма подряд и взяла сет - 6:4.

Второй сет Стародубцева снова начала с мощного старта (2:0), затем позволила сопернице отыграться, но благодаря филигранной игре на приеме эффектно вернула лидерство и выиграла сет со счетом 6:3.

В решающем сете украинка оказалась в критическом положении, уступая 1:4, однако проявила характер и отыграла два гейма. В итоге соперница идеально отработала на своей подаче и завершила матч благодаря единственному ключевому брейку - 3:6.

Статистика встречи подчеркивает бескомпромиссность борьбы. Стародубцева выполнила 5 эйсов, но допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта. Захарова же ответила лишь 1 подачей навылет при 1 ошибке, но оказалась эффективнее на брейках (4 реализованных шанса).

Впереди - легендарный Уимблдон

Несмотря на досадную неудачу, для Юлии Стародубцевой это лишь второй старт в текущем травяном сезоне (ранее она дошла до второго круга в Ноттингеме).

Главный экзамен лета впереди - уже 29 июня украинка выступит на крайне престижном турнире Grand Slam - Уимблдоне.

Стоит отметить, что Украина по-прежнему достойно представлена на кортах Великобритании. Ранее Ангелина Калинина обыграла Дарью Снигур в зрелищном украинском дерби в рамках первого круга турнира в Истборне.

Теперь Калинина является единственной представительницей нашей страны в одиночном разряде этого турнира.

Ранее стало известно, что легендарные сестры Уильямс выступят на Уимблдоне-2026.

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