Прикра поразка у принциповому матчі: Стародубцева залишила турнір в Істборні

2,5 години на грані емоцій

Цей матч став дебютним виступом для обох тенісисток на кортах Істборна, а також їхньою першою очною зустріччю в кар’єрі.

Справжній тенісний трилер на траві тривав 2 години 28 хвилин і завершився на користь Захарової - 4:6, 6:3, 3:6.

Поєдинок нагадував американські гірки:

У першому сеті Юлія впевнено вела в рахунку 3:2, проте суперниця зуміла перехопити ініціативу, виграла чотири гейми поспіль і забрала партію - 6:4.

Другий сет Стародубцева знову розпочала з потужного старту (2:0), згодом дозволила опонентці відігратися, але завдяки філігранній грі на прийомі ефектно повернула лідерство й виграла партію з рахунком 6:3.

У вирішальному сеті українка опинилася в критичному становищі, поступаючись 1:4, проте проявила характер і відіграла два гейми. Зрештою суперниця ідеально відпрацювала на власній подачі та закрила матч завдяки єдиному ключовому брейку - 3:6.

Статистика зустрічі підкреслює безкомпромісність боротьби. Стародубцева виконала 5 ейсів, але припустилася 5 подвійних помилок і реалізувала 3 брейк-поїнти. Натомість Захарова відповіла лише 1 подачею навиліт при 1 помилці, але виявилася ефективнішою на брейках (4 реалізованих шанси).

Попереду - легендарний Вімблдон

Попри прикру невдачу, для Юлії Стародубцевої це лише другий старт у поточному трав'яному сезоні (раніше вона дійшла до другого кола в Нотінгемі).

Головний іспит літа попереду - вже 29 червня українка стартує у вкрай престижному турнірі Grand Slam - Вімблдоні.