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Українське дербі з присмаком реваншу: Калініна та Снігур влаштували битву в WTA

15:38 22.06.2026 Пн
2 хв
Калініна зняла прокляття незручної суперниці та перервала дворічну серію невдач: як це було
aimg Катерина Урсатій
Українське дербі з присмаком реваншу: Калініна та Снігур влаштували битву в WTA Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
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Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 70) здобула емоційну перемогу над співвітчизницею Дар'єю Снігур (WTA 78) у першому раунді трав'яного турніру серії WTA 250 в Істборні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

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Битва характерів та зламаний тренд

До цієї очної зустрічі Дар'я Снігур вважалася вкрай незручною суперницею для Калініної, адже виграла обидва попередні поєдинки. Зокрема, у січні 2026 року Снігур закрила Ангеліну у кваліфікації турніру в Клуж-Напоці.

Ба більше, Дар'я підійшла до дербі в Істборні у чудовому тонусі, пробившись до основи через сито кваліфікації, де зняла скальп із зіркової американки Софії Кенін.

Проте Калініній, яка стартувала одразу з основної сітки, вдалося зламати неприємну тенденцію.

Перший сет перетворився на гойдалки з обміном брейками. Ангеліна «горіла» на старті, але зуміла повернутися в гру та перевела партію на тайбрейк, де каменя на камені не залишила від суперниці - 7:6 (1).

Другий сет тримав інтригу до самого фіналу. Ключовим став 11-й гейм на подачі Снігур: Калініна з третьої спроби реалізувала брейкпойнт, після чого холоднокровно захистила власну подачу - 7:5.

Загалом матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Статистика зафіксувала шалену безкомпромісність: Калініна припустилася 7 подвійних помилок (проти 5 у Дар'ї), але була ефективнішою на вирішальних м'ячах, реалізувавши 5 із 12 брейк-пойнтів.

Трав'яний камбек та забіг за чвертьфіналом

Для Калініної цей тріумф став знаковим - вона здобула свою першу перемогу в основній сітці на трав'яному покритті ще з 2024 року.

Крім того, Ангеліна втретє за чотири роки подолала стартовий бар'єр в Істборні й тепер спробує повторити свій найкращий результат тут - вихід до чвертьфіналу.

У другому колі змагань на Калініну чекає серйозне випробування. Вона зіграє проти переможниці пари між американкою Маккартні Кесслер та австралійкою Дар'єю Касаткіною.

Турнір в Істборні триватиме до 27 червня, а загальний призовий фонд складає понад 283 тисячі доларів.

Раніше стало відомо, що легендарні сестри Вільямс зіграють на Вімблдоні-2026.

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