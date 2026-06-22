Украинское дерби с ноткой реванша: Калинина и Снигур устроили битву в WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) одержала эмоциональную победу над соотечественницей Дарьей Снигур (WTA 78) в первом раунде травяного турнира серии WTA 250 в Истборне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Битва характеров и сломанный тренд

До этой личной встречи Дарья Снигур считалась крайне неудобной соперницей для Калининой, ведь выиграла оба предыдущих поединка. В частности, в январе 2026 года Снигур выбила Ангелину в квалификации турнира в Клуж-Напоке.

Более того, Дарья подошла к дерби в Истборне в отличной форме, пробившись в основную сетку через сито квалификации, где сняла скальп с звездной американки Софии Кенин.

Однако Калининой, стартовавшей сразу из основной сетки, удалось сломать неприятную тенденцию.

Первый сет превратился в качели с обменом брейками. Ангелина "горела" на старте, но сумела вернуться в игру и перевела партию на тай-брейк, где не оставила камня на камне от соперницы - 7:6 (1).

Второй сет держал интригу до самого конца. Ключевым стал 11-й гейм на подаче Снигур: Калинина с третьей попытки реализовала брейк-пойнт, после чего хладнокровно защитила собственную подачу - 7:5.

В целом матч длился 1 час 55 минут. Статистика зафиксировала безумную бескомпромиссность: Калинина допустила 7 двойных ошибок (против 5 у Дарьи), но была эффективнее на решающих мячах, реализовав 5 из 12 брейк-пойнтов.

Травяной камбэк и выход в четвертьфинал

Для Калининой этот триумф стал знаковым - она одержала свою первую победу в основной сетке на травяном покрытии еще в 2024 году.

Кроме того, Ангелина в третий раз за четыре года преодолела стартовый барьер в Истборне и теперь попробует повторить свой лучший результат здесь - выход в четвертьфинал.

Во втором круге соревнований Калинину ждет серьезное испытание. Она сыграет против победительницы пары между американкой Маккартни Кесслер и австралийкой Дарьей Касаткиной.

Турнир в Истборне продлится до 27 июня, а общий призовой фонд составляет более 283 тысяч долларов.