ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Украинское дерби с ноткой реванша: Калинина и Снигур устроили битву в WTA

15:38 22.06.2026 Пн
2 мин
Калинина сняла проклятие неудобной соперницы и прервала двухлетнюю серию неудач: как это было
aimg Екатерина Урсатий
Украинское дерби с ноткой реванша: Калинина и Снигур устроили битву в WTA Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) одержала эмоциональную победу над соотечественницей Дарьей Снигур (WTA 78) в первом раунде травяного турнира серии WTA 250 в Истборне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Новая звезда в топ-50 и обвал Ястремской: обновленные теннисные рейтинги

Битва характеров и сломанный тренд

До этой личной встречи Дарья Снигур считалась крайне неудобной соперницей для Калининой, ведь выиграла оба предыдущих поединка. В частности, в январе 2026 года Снигур выбила Ангелину в квалификации турнира в Клуж-Напоке.

Более того, Дарья подошла к дерби в Истборне в отличной форме, пробившись в основную сетку через сито квалификации, где сняла скальп с звездной американки Софии Кенин.

Однако Калининой, стартовавшей сразу из основной сетки, удалось сломать неприятную тенденцию.

Первый сет превратился в качели с обменом брейками. Ангелина "горела" на старте, но сумела вернуться в игру и перевела партию на тай-брейк, где не оставила камня на камне от соперницы - 7:6 (1).

Второй сет держал интригу до самого конца. Ключевым стал 11-й гейм на подаче Снигур: Калинина с третьей попытки реализовала брейк-пойнт, после чего хладнокровно защитила собственную подачу - 7:5.

В целом матч длился 1 час 55 минут. Статистика зафиксировала безумную бескомпромиссность: Калинина допустила 7 двойных ошибок (против 5 у Дарьи), но была эффективнее на решающих мячах, реализовав 5 из 12 брейк-пойнтов.

Травяной камбэк и выход в четвертьфинал

Для Калининой этот триумф стал знаковым - она одержала свою первую победу в основной сетке на травяном покрытии еще в 2024 году.

Кроме того, Ангелина в третий раз за четыре года преодолела стартовый барьер в Истборне и теперь попробует повторить свой лучший результат здесь - выход в четвертьфинал.

Во втором круге соревнований Калинину ждет серьезное испытание. Она сыграет против победительницы пары между американкой Маккартни Кесслер и австралийкой Дарьей Касаткиной.

Турнир в Истборне продлится до 27 июня, а общий призовой фонд составляет более 283 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что легендарные сестры Уильямс выступят на Уимблдоне-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Теннис
Новости
В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко
В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух