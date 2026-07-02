После сенсации со Свитолиной: Снигур крушит соперниц на Уимблдоне-2026 и переписывает рекорды

Уимблдон-2026, 2-й круг

Дарья Снигур (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) – 6:4, 6:3

Реванш за 2022 год и разгром в двух сетах

В матче 1/32 финала соперницей Снигур стала французская теннисистка Леолия Жанжан (WTA 132), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. До этого теннисистки встречались только раз – в 2022 году на турнире ITF украинка уступила, и теперь Дарья взяла убедительный реванш.

Поединок длился 1 час 20 минут. В первом сете шла равная борьба, но при счете 5:4 Снигур смогла под ноль забрать подачу оппонентки и реализовала сетбол – 6:4. Вторую партию Дарья начала с брейка, полностью контролировала ход встречи на своей подаче и в итоге закрыла матч со счетом 6:3.

Исторический рекорд и будущая соперница

Для 24-летней Снигур этот успех стал историческим достижением. Она с пятой попытки впервые в своей профессиональной карьере пробилась в третий круг (1/16 финала) на турнирах серии Grand Slam. Предыдущие четыре попытки на мейджорах неизменно завершались для нее поражениями на стадии второго раунда.

В третьем круге Уимблдона украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния между двумя квалифаерками – грузинкой Мариам Болквадзе (WTA №545) и американкой Эшлин Крюгер (WTA №102).