UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Після сенсації зі Світоліною: Снігур трощить суперниць на Вімблдоні-2026 та переписує рекорди

14:48 02.07.2026 Чт
2 хв
Сьома ракетка України перемогла француженку Жанжан
aimg Андрій Костенко
Дарія Снігур (фото: Getty Images)

Сьома ракетки України Дарія Снігур (WTA 77), яка на старті Вімблдона-2026 сенсаційно вибила з турніру лідерку вітчизняного тенісу Еліну Світоліну, продовжує свою переможну ходу. У другому колі вона перемогла Леолію Жанжан із Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Вімблдон-2026, 2-ге коло

Дарія Снігур (Україна) – Леолія Жанжан (Франція) – 6:4, 6:3

Реванш за 2022 рік та розгром у двох сетах

У матчі 1/32 фіналу суперницею Снігур стала французька тенісистка Леолія Жанжан (WTA 132), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. До цього тенісистки зустрічалися лише раз – у 2022 році на турнірі ITF українка поступилася, тож тепер Дарія взяла переконливий реванш.

Читайте також: Камбек-трилер не врятував: Ястремська програла іспанці та вилетіла з Вімблдона-2026

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин. У першому сеті точилася рівна боротьба, але за рахунку 5:4 Снігур змогла під нуль забрати подачу опонентки й реалізувала сетбол – 6:4. Другу партію Дарія розпочала з брейку, повністю контролювала хід зустрічі на своїй подачі й у підсумку закрила матч із рахунком 6:3.

Історичний рекорд і майбутня суперниця

Для 24-річної Снігур цей успіх став історичним досягненням. Вона з п'ятої спроби вперше у своїй професійній кар'єрі пробилася до третього кола (1/16 фіналу) на турнірах серії Grand Slam. Попередні чотири спроби на мейджорах незмінно завершувалися для неї поразками на стадії другого раунду.

У третьому колі Вімблдона українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння між двома кваліфаєркамии – грузинкою Маріам Болквадзе (WTA №545) та американкою Ешлін Крюгер (WTA №102).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ТенісУимблдон