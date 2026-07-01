Камбек-трилер не врятував: Ястремська програла іспанці та вилетіла з Вімблдона-2026

Українська тенісистка Даяна Ястремська першою серед представниць України відкрила змагальну програму другого раунду одиночного розряду на Вімблдоні-2026. У напруженому поєдинку 1/32 фіналу українка в трьох сетах поступилася представниці Іспанії Джессіці Бузас Манейро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Три сети, характер та втрачений камбек: як пройшов матч

Ястремська підходила до поєдинку у статусі третьої найкращої українки в історії за кількістю перемог на Вімблдоні, яку вона здобула після важкого старту проти японкі Аої Іто.

Натомість її суперниця, іспанка Джессіка Бузас Манейро, у першому колі без проблем розібралася з Анастасією Потаповою.

Старт першої партії виявився невдалим для Даяни. Попри те, що українка відкрила рахунок, іспанка швидко перехопила ініціативу, оформила перевагу у три гейми і впевнено забрала сет - 2:6.

Друга партія перетворилася на справжній трилер. Бузас Манейро знову повела з брейком (2:0), проте Ястремська проявила характер.

За рахунку 2:4 Даяна скористалася двома подвійними помилками суперниці на подачі, скоротила відставання, а згодом уперше у матчі зрівняла рахунок - 4:4.

Гра перейшла на тай-брейк, де українка за рахунок кращої гри на прийомі та вищої реалізації брейк-пойнтів дотиснула опонентку - 7:6 (7:4).

На жаль, на вирішальний третій сет сил у Даяни не вистачило. Іспанка одразу пішла у солідний відрив, а українка зуміла відповісти лише двома виграними геймами. У підсумку - поразка у вирішальній партії 2:6.

У наступному раунді іспанська тенісистка зіграє проти переможниці протистояння між Ланланою Тараруді (Таїланд) та "нейтральною" Єкатєріною Александровою.