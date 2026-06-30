Погром у першому колі: Костюк з розгрому та без жодних шансів увірвалася на Вімблдон

Марта Костюк (WTA 13) з яскравої перемоги розпочала шлях на Вімблдоні-2026. У стартовому поєдинку на лондонських кортах найкраща за рейтингом тенісистка України не залишила жодних шансів аргентинці Наді Подоросці, яка замикає п'яту сотню у WTA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Ефектне повернення та тотальне домінування

Для Костюк, яка отримала високий 12-й номер посіву, цей матч мав особливе значення. Він став першим офіційним поєдинком для українки після виходу в півфінал Ролан Гаррос та вимушеної паузи, пов'язаної з відновленням від травми.

Попри повну відсутність ігрової практики на трав'яному покритті цього сезону, Марта з перших хвилин довела статус беззаперечної фаворитки.

Перша в історії очна зустріч тенісисток перетворилася на справжній бліцкриг і тривала всього 55 хвилин. У першому сеті Подороска змогла захистити лише свою стартову подачу.

Після цього Костюк видала потужний ривок, вигравши п'ять геймів поспіль. Невеликі проблеми виникли лише за рахунку 5:1, коли українці довелося відігравати брейкпойнти на своїй подачі, але партію вона не віддала - 6:1.

Другий сет розпочався за аналогічним сценарієм - Марта миттєво повела 4:0. За рахунку 5:1 аргентинка з українським корінням змогла відіграти два матчболи, проте після переходу Костюк холоднокровно та впевнено закрила гру на своїй подачі.

Підсумковий рахунок зустрічі - 6:1, 6:2 на користь українки.

Марта повністю переграла опонентку за всіма статтями, на її рахунку 6 ейсів та вражаючі 20 активно виграних м'ячів (вінерсів), тоді як Подороска за весь поєдинок спромоглася лише на 2 такі розіграші.

У другому колі (1/32 фіналу) змагань Костюк матиме чудову нагоду помститися за співвітчизницю. На неї чекає поєдинок проти "нейтральної" Анни Блінкової (WTA 114), яка декількома годинами раніше вибила з турніру Юлію Стародубцеву.

Ситуація в українському таборі після перших запусків

Цей успіх дозволив Марті покращити свій торішній результат, коли вона зачехлила ракетку вже на старті Вімблдона.

Загалом Костюк стала вже третьою з семи українських тенісисток, які змогли пробитися до другого раунду одиночного розряду.

Напередодні це в надважкому трилері з чотирма відіграними матчболами вдалося Даяні Ястремській (WTA 67). Крім того, сьогодні Дар'я Снігур (WTA 77) створила головний апсет дня, сенсаційно вибивши Еліну Світоліну (WTA 8).

Натомість Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова та згадана Юлія Стародубцева боротьбу на трав'яному мейджорі вже припинили.