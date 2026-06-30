Погром в первом круге: Костюк с разгрома и без всяких шансов ворвалась на Уимблдон

Марта Костюк (WTA 13) с яркой победы начала путь на Уимблдоне-2026. В стартовом поединке на лондонских кортах лучшая по рейтингу теннисистка Украины не оставила никаких шансов замыкающей пятую сотню аргентинцы Нади Подороске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Эффектный возврат и тотальное доминирование

Для Костюк, получившей высокий 12-й номер посева, этот матч имел особое значение. Он стал первым официальным поединком для украинки после выхода в полуфинал Ролана Гарроса и вынужденной паузы, связанной с восстановлением от травмы.

Несмотря на полное отсутствие игровой практики на травяном покрытии этого сезона, Марта с первых минут доказала статус безоговорочной фаворитки.

Первая в истории очная встреча теннисисток превратилась в настоящий блицкриг и длилась всего 55 минут. В первом сете Подороска смогла защитить свою стартовую подачу.

После этого Костюк издала мощный рывок, выиграв пять гейма подряд. Небольшие проблемы возникли только при счете 5:1, когда украинцы пришлось играть брейкпойнты на своей подаче, но партию она не отдала – 6:1.

Второй сет начался по аналогичному сценарию – Марта мгновенно повела 4:0. При счете 5:1 аргентинка с украинскими корнями смогла отыграть два матчбола, однако после перехода Костюк хладнокровно и уверенно закрыла игру на своей подаче.

Итоговый счет встречи – 6:1, 6:2 в пользу украинки.

Марта полностью переиграла оппонентку по всем статьям, на ее счету 6 эйсов и впечатляющие 20 активно выигранных мячей (винерсов), тогда как Подороска за весь поединок смогла всего на 2 таких розыгрыша.

Во втором круге (1/32 финала) соревнований Костюка будет прекрасная возможность отомстить за соотечественницу. Ее ждет поединок против "нейтральной" Анны Блинковой (WTA 114), которая несколькими часами ранее выбила из турнира Юлию Стародубцеву .

Ситуация в украинском лагере после первых запусков

Этот успех позволил Марти улучшить свой прошлогодний результат, когда она зачехлила ракетку уже на старте Уимблдона.

Всего Костюк стала уже третьей из семи украинских теннисисток, которые смогли пробиться во второй раунд одиночного разряда.

Накануне это в сверхтяжелом триллере с четырьмя отыгранными матчболами удалось Даяне Ястремской (WTA 67) . Кроме того, сегодня Дарья Снигирь (WTA 77) создала главный апсет дня, сенсационно выбив Элину Светолину (WTA 8) .

Ангелина Калинина, Александра Олейникова и упомянутая Юлия Стародубцева борьбу на травяном мейджоре уже прекратили.