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Камбек-триллер не спас: Ястремская проиграла испанке и вылетела из Уимблдона-2026

17:32 01.07.2026 Ср
2 мин
Невероятный камбек во втором сете не спас украинку
aimg Екатерина Урсатий
Камбек-триллер не спас: Ястремская проиграла испанке и вылетела из Уимблдона-2026 Дайана Ястремская (фото: Getty Images)
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская первой среди представительниц Украины открыла соревновательную программу второго раунда одиночного разряда на Уимблдоне-2026. В напряженном поединке 1/32 финала украинка в трех сетах уступила представительнице Испании Джессике Бузас Манейро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Три сета, характер и потерянный камбек: как прошел матч

Ястремская подходила к поединку в статусе третьей лучшей украинки в истории по количеству побед на Уимблдоне, которую она одержала после тяжелого старта против японки Аои Ито.

Ее соперница, испанка Джессика Бузас Манейро, в первом круге без проблем разобралась с Анастасией Потаповой.

Старт первой партии оказался неудачным для Даяны. Несмотря на то, что украинка открыла счет, испанка быстро перехватила инициативу, оформила преимущество в три гейма и уверенно забрала сет – 2:6 .

Вторая партия превратилась в настоящий триллер. Бузас Манейро снова повела с брейком (2:0), но Ястремская проявила характер.

При счете 2:4 Даяна воспользовалась двумя двойными ошибками соперницы на подаче, сократила отставание, а впоследствии впервые в матче сравняла счет – 4:4.

Игра перешла на тай-брейк, где украинка за счет лучшей игры на приеме и высшей реализации брейк-пойнтов дожала оппонентку – 7:6 (7:4) .

К сожалению, решающий третий сет сил у Даяны не хватило. Испанка сразу ушла в солидный отрыв, а украинка сумела ответить только двумя выигранными геймами. В итоге – поражение в решающей партии 2:6 .

В следующем раунде испанская теннисистка сыграет против победительницы противостояния между Ланланой Тараруди (Таиланд) и "нейтральной" Екатериной Александровой.

Вылет Ястремской состоялся на фоне других ярких новостей Уимблдона-2026, где Марта Костюк разгромила аргентинку Надю Подороску , а Дарья Снигур создала главную сенсацию недели, эффектно выбив Элину Свитолину .

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

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