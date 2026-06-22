Первая потеря Украины на Уимблдоне-2026: лидер национального рейтинга зачехляет ракетку

Уимблдон-2026. Квалификация, 1-й раунд

Виталий Сачко (Украина) - Синтаро Мочизуки (Япония) - 3:6, 6:7

Как прошел матч

В четвертьфинале квалификации Сачко (199-е место в мировом рейтинге) противостоял 21-му сеяному отборочного турнира Синтаро Мочизуки из Японии, занимающему 150-е место в мировом рейтинге. Матч длился 1 час 47 минут и завершился поражением украинского теннисиста в двух сетах.

В первом сете японец полностью владел инициативой, позволив Виталию взять лишь три гейма. Второй сет также начался с преимуществом Мочизуки, который повел в счете 4:2. Однако украинец проявил характер, сумел отыграться и перевел партию в тай-брейк. В решающий момент напряженного противостояния японский теннисист все же дожал Виталия.

Затянувшаяся серия без основной сетки

Для Сачко это была уже четвертая попытка пройти отборочную сетку травяного турнира Grand Slam в Великобритании. Пока ему ни разу не удавалось выйти в основную сетку на турнирах Большого шлема.

Затянувшаяся серия отсутствия представителей Украины в основной сетке мужского Уимблдона продолжается еще с 2018 года, когда на кортах Лондона выступал Сергей Стаховский.