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Перша втрата України на Вімблдоні-2026: лідер вітчизняного рейтингу зачохлює ракетку

17:55 22.06.2026 Пн
2 хв
Віталій Сачко вилетів після першого ж матчу
aimg Андрій Костенко
Віталій Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)

Перша ракетка України Віталій Сачко завершив виступи на Вімблдоні-2026, поступившись уже в першому раунді кваліфікації. Таким чином, вітчизняні гравці не будуть представлені в чоловічому одиночному турнірі.

Вімблдон-2026. Кваліфікація, 1-й раунд

Віталій Сачко (Україна) – Сінтаро Мочізукі (Японія) – 3:6, 6:7

Як пройшла гра

У чвертьфіналі кваліфікації Сачко (199-те місце у світовому рейтингу) протистояв 21-му сіяному відбору Сінтаро Мочізукі з Японії, який посідає 150-ту позицію у світовій класифікації. Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився поразкою українського тенісиста у двох сетах.

У першій партії японець повністю володів ініціативою, дозволивши Віталію забрати лише три гейми. Другий сет також розпочався за переваги Мочізукі, який повів у рахунку 4:2. Проте українець проявив характер, зумів відігратися та перевела партію на тай-брейк. У вирішальний момент напруженого протистояння японський тенісист усе ж таки дотиснув Віталія.

Затяжна серія без основної сітки

Для Сачка це була вже четверта спроба подолати відбіркову сітку трав'яного турніру Grand Slam у Великій Британії. Поки йому жодного разу не вдавалося вийти до основи на турнірах Великого шлему.

Затяжна серія України без представництва в основній сітці чоловічого Вімблдону триває ще з 2018 року, коли на кортах Лондона виступав Сергій Стаховський.

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