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Первая лига Украины изменилась до неузнаваемости: участники нового сезона и дата старта

17:21 03.07.2026 Пт
2 мин
Известен полный список участников дивизиона и календарь матчей
aimg Андрей Костенко
Недавний вице-чемпион "Александрия" стартует в Первой лиге (фото: ФК "Александрия")

Состоялась официальная жеребьевка календаря Первой лиги на сезон-2026/27. 16 коллективов сразятся за две прямые путевки в элиту и возможность сыграть в переходных матчах.

Кто пополнил лигу: вылет из УПЛ и новички из низов

Из высшего дивизиона украинского футбола в Первую лигу опустились две команды: вице-чемпион сезона-2024/25 "Александрия" и "Полтава", которая не смогла удержаться в УПЛ и вернулась в Первую лигу через год.

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Из Второй лиги в Первую пробились сразу четыре клуба, которые повысились в классе по итогам прошлого сезона. Это "Куликов-Белка", столичный "Локомотив", а также дублирующие составы представителей элиты - "Колос-2" (Ковалевка) и "Полесье-2" (Житомир).

Полный состав участников Первой лиги в сезоне-2026/27:

  • "Александрия"
  • СК "Полтава"
  • "Агробизнес" (Волочиск)
  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
  • "Металлист" (Харьков)
  • "Пробий" (Городенко)
  • "Феникс-Мариуполь"
  • "Виктория" (Сумы)
  • ЮКСА (Тарасовка)
  • "Нива" (Тернополь)
  • ФК "Чернигов"
  • "Куликов-Белка"
  • "Локомотив" (Киев)
  • "Колос-2" (Ковалевка)
  • "Полесье-2" (Житомир)

Формат турнира и когда старт

В этом сезоне Первая лига пройдет по классическому формату: 16 команд сыграют в два круга – по одному матчу на своем поле и поле соперника. Базовая дата начала турнира – 25 июля. Последний тур намечен на 4 июня 2027 года.

По итогам двух кругов две лучшие команды получат право подняться в УПЛ, еще две примут участие в переходных поединках.

В нижней части – команды, занявшие 15–16 места, автоматически вылетят во Вторую лигу. А клубы, которые финишируют на 13-14 позициях, будут бороться за сохранение прописки в переходных матчах.

Ранее мы сообщили, как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27.

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