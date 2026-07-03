Перша ліга України змінилася до невпізнаваності: учасники нового сезону та дата старту

Відбулося офіційне жеребкування календаря Першої ліги на сезон-2026/27. 16 колективів поборються за дві прямі путівки до еліти та можливість зіграти в перехідних матчах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Професіональної футбольної ліги.
З вищого дивізіону українського футболу до Першої ліги опустилися дві команди: віце-чемпіон сезону-2024/25 "Олександрія" та "Полтава", що не змогла утриматися в УПЛ та повернулася у Першу лігі через рік.
Натомість із Другої ліги до Першої пробилися одразу чотири клуби, які підвищилися у класі за підсумками минулого сезону. Це "Куликів-Білка", столичний "Локомотив", а також дублюючі склади представників еліти – "Колос-2" (Ковалівка) та "Полісся-2" (Житомир).
Повний склад учасників Першої ліги у сезоні-2026/27:
Цього сезону Перша ліга пройде за класичного формату: 16 команд зіграють у два кола – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника. Базова дата початку турніру – 25 липня. Останній тур заплановано на 4 червня 2027 року.
За підсумками двох кіл дві найкращі команди отримають право піднятися в УПЛ, ще дві – візьмуть участь в перехідних поєдинках.
У нижній частині – команди, що посядуть 15–16 місця, автоматично вилетять до Другої ліги. А клуби, які фінішують на 13–14 позиціях, змагатимуться за збереження прописки у перехідних матчах.
Раніше ми повідомили, як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27.