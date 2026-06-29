Последний соперник Усика: известно, с кем украинец завершит карьеру

Топ-оппонент для финального аккорда

По словам авторитетного промоутера, главы компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, следующим и, по всей вероятности, финальным оппонентом Александра Усика на профессиональном ринге станет бывший многолетний обладатель титула WBC, грозный американский нокаутер Деонтей Вайлдер.

Инсайд прозвучал в Бруклине во время медиамероприятий перед большим объединительным боем в первом среднем весе.

Хирн намекнул, что принципиальная договоренность между сторонами уже достигнута. Произошло это буквально на следующий день после того, как украинский чемпион официально освободил три своих пояса, оставив за собой право проводить громкие и финансово привлекательные нетитульные поединки, интересующие его лично.

Желание разделить ринг с Уайлдером полностью совпадает с глобальной стратегией непобедимого украинца. Усик стремится одолеть абсолютно всех ключевых и знаковых тяжеловесов своей эпохи. Американский "Бронзовый бомбардировщик" остается единственным топ-бойцом этого поколения, с которым Александр еще не выяснял отношения на ринге.

Битва опытных тяжеловесов

Уайлдеру 40 лет, тогда как Усик на год младше своего будущего оппонента. Американский боксер считается обладателем одного из самых мощных и опасных ударов в истории современного бокса.

Всего на профессиональном ринге Уайлдер провел 50 боев, в которых одержал 45 побед, причем 43 из них – нокаутом. В послужном списке американца, в частности, трилогия с британцем Тайсоном Фьюри: первый их поединок завершился вничью, а в следующих двух сильнее оказался "Цыганский король".

Выполнить миссию

В список звездных скальпов украинского боксера уже входят такие великаны хевивейта, как двукратный чемпион Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа. Теперь этот элитный перечень должен пополнить и Уайлдер, после чего миссия Усика в боксе будет совершенно выполнена.

Пока детали относительно точной даты и места проведения эпического противостояния держатся в секрете, однако организаторы обещают официальный анонс в ближайшее время.

Напомним, первые слухи о возможной организации этого боя появились еще осенью прошлого года. Однако тогда договориться не удалось. В итоге Усик подписался на бой с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. В свою очередь Вайлдер провел поединок с другим ветераном – британцем Дереком Чисорой, которого победил раздельным решением судей.