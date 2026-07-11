Олег Дорощук в нервном финале вырвал золото Бриллиантовой лиги в Монако

Битва лидеров: кто соперничал в Монако

Олег Дорощук ехал на эти соревнования в статусе одного из явных фаворитов. За его плечами уже была бронзовая награда на этапе в Дохе, а позже на мемориале Лонского в Бердичеве украинец вообще установил лучший результат сезона в мире, покорив планку на отметке 2.33 м.

В Монако компания подобралась максимально серьезная – шесть атлетов из первой десятки мирового чарта вышли в сектор. Среди главных соперников украинца были Маттео Сиоли и легендарный Мутаз Баршим.

Стартовую высоту в 2.12 м Дорощук вместе с двумя другими лидерами решил пропустить. Первым турнир покинул немец Тобиас Потье, который сгорел на 2.20 м. Вслед за ним на высоте 2.23 м выбыли Ян Штефела и Эрик Портильо.

Нервы на грани: как Дорощук спасал матч

До отметки 2.26 м украинец двигался безупречно, закрывая все планки с первого наскока. Зато титулованный Мутаз Баршим не справился с нервами: после осечки он перенес планку повыше, но прыгать вообще не получился.

Настоящая драма для Олега началась на высоте 2.28 м. Наш атлет дважды ошибся и оказался в шаге от вылета. Дорощук спас ситуацию в последней, третьей попытке.

Именно на этом этапе отсеялись другие конкуренты, а третье место занял индиец Анил Кушаре (в тексте источника также упоминается как Сарвеш Кушаре) с результатом 2.26 м. В секторе остались только двое - украинец и британец Кимани Джек.

Золотой скачок против Кимани Джека

На планке 2.30 м ситуация обострилась, ведь Кимани Джек взял высоту с первой попытки, а Олегу Дорощуку понадобилось два прыжка.

Все решилось на гроссмейстерских 2.32 м. Украинский прыгун взлетел над планкой с первой же попытки, продемонстрировав чемпионский характер. Британец ответить на этот выпад затруднился, заработав три незачетных попытки.

Историческая серия украинца

Для Олега Дорощука это вторая победа на этапах Бриллиантовой лиги в карьере. Свой дебютный золотой успех он праздновал в Брюсселе в 2025 году, когда для победы хватило более скромных 2.25 м.

Более того, Дорощук содержит уникальную серию стабильности, которая продолжается еще с 2024 года. Уже девять стартов подряд наш легкоатлет не покидает сектор без медалей, ни разу не финишировав ниже третьего места.

В его активе на этих престижных коммерческих стартах два золота, одно серебро, четыре бронзы, а также две серебряные награды в больших финалах сезона.