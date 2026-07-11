Олег Дорощук у нервовому фіналі вирвав золото Діамантової ліги в Монако

Битва лідерів: хто змагався в Монако

Олег Дорощук їхав на ці змагання в статусі одного з очевидних фаворитів. За його плечима вже була бронзова нагорода на етапі в Досі, а трохи згодом на меморіалі Лонського в Бердичеві українець взагалі встановив найкращий результат сезону в світі, підкоривши планку на позначці 2.33 м.

У Монако компанія підібралася максимально серйозна — шість атлетів із першої десятки світового чарту вийшли в сектор. Серед головних суперників українця значилися Маттео Сіолі та легендарний Мутаз Баршим.

Стартову висоту в 2.12 м Дорощук разом із двома іншими лідерами вирішив пропустити. Першим турнір залишив німець Тобіас Потьє, який "згорів" на 2.20 м. Слідом за ним на висоті 2.23 м вибули Ян Штефела та Ерік Портільйо.

Нерви на межі: як Дорощук рятував матч

До позначки 2.26 м українець рухався бездоганно, закриваючи всі планки з першого наскоку. Натомість титулований Мутаз Баршим не впорався з нервами: після осічки він переніс планку вище, але стрибати взагалі не вийшов.

Справжня драма для Олега розпочалася на висоті 2.28 м. Наш атлет двічі помилився і опинився за крок від вильоту. Дорощук урятував ситуацію в останній, третій спробі.

Саме на цьому етапі відсіялися інші конкуренти, а третє місце забрав індієць Аніл Кушаре (в тексті джерела також згадується як Сарвеш Кушаре) з результатом 2.26 м. У секторі залишилися тільки двоє - українець та британець Кімані Джек.

Золотий стрибок проти Кімані Джека

На планці 2.30 м ситуація загострилася, адже Кімані Джек узяв висоту з першої спроби, а Олегу Дорощуку знадобилося два стрибки.

Все вирішилося на гросмейстерських 2.32 м. Український стрибун злетів над планкою з першої ж спроби, продемонструвавши чемпіонський характер. Британець відповісти на цей випад не зміг, заробивши три незалікові спроби.

Історична серія українця

Для Олега Дорощука це друга перемога на етапах Діамантової ліги в кар'єрі. Свій дебютний золотий успіх він святкував у Брюсселі у 2025 році, коли для перемоги вистачило скромніших 2.25 м.

Ба більше, Дорощук утримує унікальну серію стабільності, яка триває ще з 2024 року. Вже дев'ять стартів поспіль наш легкоатлет не залишає сектор без медалей, жодного разу не фінішувавши нижче третього місця.

Загалом у його активі на цих престижних комерційних стартах два золота, одне срібло, чотири бронзи, а також дві срібні нагороди у великих фіналах сезону.