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Официально: "Манчестер Юнайтед" подписал лидера сборной Бельгии

21:13 14.07.2026 Вт
2 мин
"Красные дьяволы" активировали клаусулу бельгийца, подписав с ним длительный контракт
aimg Малюгин Никита
29-летний полузащитник заключил 5-летний контракт с "дьяволами" (Фото: manutd.com)

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о трансфере полузащитника "Астон Виллы" Юри Тилеманса. Бельгийский хавбек подписал с манкунианцами долгосрочный контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Официально сумма трансфера не разглашается, но британские СМИ сообщают, что в Манчестере просто активировали сумму выкупа, прописанную в соглашении бельгийца. Если это правда, то переход Тиллеманса обошелся манкунианцам в 41 миллион евро.

Зачем Тилеманс "дьяволам"

Бельгиец имеет огромный опыт выступлений в английской Премьер-лиге и призван добавить в вариативности и креативе в центре поля "красных дьяволов". Это особенно важно, ведь команду покинул опытный Казэмиро.

Также Тилеманс известен своей стабильностью и универсализмом – а также редко страдает из-за травм.

Роль Тилеманса в "Астон Вилле"

Бельгиец был одним из лидеров клуба и ключевым игроком в тактических построениях Унаи Эмери. В частности, именно он открыл счет в победном для "Виллы" финале Лиги Европы.

Всего же в активе Тилеманса 35 матчей во всех турнирах за бирмингемский клуб. В этих играх он отличился двумя голами и отдал 7 результативных передач.

Напомним, что экс-форвард "Манчестер Юнайтед" перебрался в Турцию – за его трансфер"Фенербахче" выложил рекордные деньги. Также трансферный рекорд побил и "Брайтон" - и все ради звезды сборной Хорватии.

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