Официально: "Манчестер Юнайтед" подписал лидера сборной Бельгии

Официально сумма трансфера не разглашается, но британские СМИ сообщают, что в Манчестере просто активировали сумму выкупа, прописанную в соглашении бельгийца. Если это правда, то переход Тиллеманса обошелся манкунианцам в 41 миллион евро.

Зачем Тилеманс "дьяволам"

Бельгиец имеет огромный опыт выступлений в английской Премьер-лиге и призван добавить в вариативности и креативе в центре поля "красных дьяволов". Это особенно важно, ведь команду покинул опытный Казэмиро.

Также Тилеманс известен своей стабильностью и универсализмом – а также редко страдает из-за травм.

Роль Тилеманса в "Астон Вилле"

Бельгиец был одним из лидеров клуба и ключевым игроком в тактических построениях Унаи Эмери. В частности, именно он открыл счет в победном для "Виллы" финале Лиги Европы.

Всего же в активе Тилеманса 35 матчей во всех турнирах за бирмингемский клуб. В этих играх он отличился двумя голами и отдал 7 результативных передач.