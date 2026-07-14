Офіційно: "Манчестер Юнайтед" підписав лідера збірної Бельгії

Офіційно суму трансфера не розголошують, але британські ЗМІ повідомляють, що в Манчестері просто активували суму викупу, прописану в угоді бельгійця. Якщо це правда, то перехід Тіллеманса обійшовся манкуніанцям у 41 мільйон євро.

Навіщо Тілеманс "дияволам"

Бельгієць має величезний досвід виступів в англійській Прем'єр-лізі та покликаний додати варіативності та креативу в центрі поля "червоних дияволів". Це особливо важливо, адже команду залишив досвідчений Каземіро.

Також Тілеманс відомий своєю стабільністю та універсалізмом - а також рідко страждає через травми.

Роль Тілеманса в "Астон Віллі"

Бельгієць був одним з лідерів клубу та ключовим гравцем в тактичних побудовах Унаї Емері. Зокрема, саме він відкрив рахунок в переможному для "Вілли" фіналі Ліги Європи.

Загалом же в активі Тілеманса 35 матчів в усіх турнірах за бірмінгемський клуб. В цих іграх він відзначився двома голами та віддав 7 результативних передач.