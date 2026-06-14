Нью-Йорк ждал этого 53 года: "Никс" стали чемпионами НБА, одолев "Сан-Антонио" в финале (видео)

"Нью-Йорк Никс" официально вернулись на баскетбольный Олимп, впервые за более чем полвека завоевав титул чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации. В ночь на 14 июня в Сан-Антонио подопечные Майка Брауна поставили победную точку в пятом матче финальной серии против местных "Сперс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

НБА. Финал-2025/26. Матч №5

"Сан-Антонио Сперс" - "Нью-Йорк Никс" - 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)

Счет в серии - 1:4

Как прошел решающий поединок

"Сперс" мощно начали домашний поединок, выиграв первую четверть (23:13) и впоследствии оторвавшись на в счете на 16 пунктов. Однако "Никс" сумели стабилизировать игру и до большого перерыва сократили отставание до 5 очков - 37:42.

В третьей четверти техасцы совершили новый рывок, вернув преимущество в 15 очков. Впрочем, в заключительном периоде "Нью-Йорк" выдал серию 10:0 и сравнял счет (83:83). Судьбу титула в напряженном клатче решил точный бросок Джейлена Брансона за минуту до финальной сирены и хладнокровно реализованные штрафные на последних секундах - 94:90.

Перформанс Брансона на уровне Джордана

Главным героем вечера и абсолютно единогласным выбором жюри на звание самого ценного игрока финальной серии стал разыгрывающий Джейлен Брансон. В решающей встрече он самостоятельно набрал почти половину очков команды - 45 пунктов, продемонстрировав космическую эффективность: 10 точных двухочковых, 4 дальних броска и 13 реализованных штрафных.

Благодаря этому выступлению Брансон вошел в элитный исторический клуб НБА, став лишь четвертым баскетболистом в истории лиги (после Майкла Джордана, Янниса Адетокумбо и Боба Петтита), которому покорилась отметка в "45+" очков в "золотом" матче финала.

Отдельно стоит отметить полезную работу Джоша Гарта, который надежно отработал на обеих сторонах площадки и оформил важный дабл-дабл из 13 очков и 11 результативных передач. В составе хозяев лучшим стал резервист Рон Гарпер-младший (25 очков), тогда как главная звезда "Сперс" Виктор Вембаньяма завершил матч с 19 очками, 14 подборами и 5 блок-шотами.

Исторический бэкграунд

Самое долгое ожидание в истории: Для "Нью-Йорк Никс" это третье чемпионство в клубной истории (предыдущие титулы были добыты в 1970 и 1973 годах). Пауза продолжительностью в 53 года между триумфами стала абсолютным рекордом Национальной баскетбольной ассоциации.

Первый золотой дубль: "Никс" переписали историю современного баскетбола, став первым коллективом, который за один сезон сумел выиграть как НБА так и Кубок лиги (NBA Cup).

Легендарный камбэк: Эта серия также запомнится рекордом четвертого матча, где "Нью-Йорк" совершил самый большой камбэк в истории финалов НБА, вырвав победу (107:106) после отставания в 29 очков во время игры.