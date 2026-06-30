Новый рейтинг Р4Р от The Ring: на каком месте оказался Усик после отказа от титулов

Профильное издание The Ring обновило свой престижный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P). Главной интригой релиза было положение украинского экс-чемпиона Александра Усика, после того как он оставил свои титулы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный табель о рангах.
Несмотря на серьезные пертурбации на вершине профессионального бокса, первая пятерка рейтинга осталась прежней. Лучшим боксером планеты по версии издания является японский абсолютный чемпион Наоя Иноуэ.
Александр Усик, несмотря на изменение в статусе, уверенно удерживает позицию на престижной второй строчке.
В нижней части десятки зафиксировано серьезное движение. В элитный список впервые ворвался непобежденный американец Джарон Эннис. Боксер, в минувшие выходные отобравший титулы WBA и WBO в первом среднем весе у пуэрториканца Ксандера Зайаса, занял 9-е место.
Появление Энниса сдвинуло другого пуэрториканца Оскара Колласо на 10-ю позицию, а бывший лидер рейтинга, звездный мексиканец Эмануэль Наваррете, полностью покинул десятку лучших боксеров.
Актуальный топ-10 рейтинга P4P от The Ring:
Усик остается единственным представителем сверхтяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. В последний раз другой хевивейтер – британец Тайсон Фьюри – входил в десятку в 2022 году.
Ранее детали решения Усика сделать титулы вакантными раскрыл директор его команды Сергей Лапин.