Новий рейтинг Р4Р від The Ring: на якому місці опинився Усик після відмови від титулів

Стабільність лідерів

Попри серйозні пертурбації на вершині професійного боксу, перша п'ятірка рейтингу залишилася незмінною. Найкращим боксером планети за версією видання досі є японський абсолютний чемпіон Наоя Іноуе.

Олександр Усик, незважаючи на зміну в статусі, впевнено утримує позицію на престижному другому рядку.

Ротація у топ-10

Натомість у нижній частині десятки зафіксовано серйозний рух. До елітного списку вперше увірвався непереможений американець Джарон Енніс. Боксер, який у минулі вихідні відібрав титули WBA та WBO в першій середній вазі в пуерторіканця Ксандера Зайаса, посів 9-те місце.

Поява Енніса посунула іншого пуерторіканця Оскара Колласо на 10-ту позицію, а колишній лідер рейтингу, зірковий мексиканець Емануель Наваррете, повністю залишив десятку найкращих боксерів.

Актуальний топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

Наоя Іноуе (Японія, 33-0, 27 КО) Олександр Усик (Україна, 25-0, 16 КО) Шакур Стівенсон (США, 25-0, 11 КО) Джессі Родрігес (США, 24-0, 17 КО) Давід Бенавідес (США, 32-0, 26 КО) Дмітрій Бівол (25-1, 12 КО) Дзунто Накатані (Японія, 32-1, 24 КО) Девін Хейні (США, 33-0, 15 КО) Джарон Енніс (США, 36-0, 32 КО) Оскар Колласо (Пуерто-Ріко, 15-0, 12 КО)

Єдиний важковаговик у еліті

Зазначимо, що Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.