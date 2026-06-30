Новий рейтинг Р4Р від The Ring: на якому місці опинився Усик після відмови від титулів

Профільне видання The Ring оновило свій престижний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). Головною інтригою релізу було положення українського екс-чемпіона Олександра Усика, після того як він звільним свої титули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений табель про ранги.
Попри серйозні пертурбації на вершині професійного боксу, перша п'ятірка рейтингу залишилася незмінною. Найкращим боксером планети за версією видання досі є японський абсолютний чемпіон Наоя Іноуе.
Олександр Усик, незважаючи на зміну в статусі, впевнено утримує позицію на престижному другому рядку.
Натомість у нижній частині десятки зафіксовано серйозний рух. До елітного списку вперше увірвався непереможений американець Джарон Енніс. Боксер, який у минулі вихідні відібрав титули WBA та WBO в першій середній вазі в пуерторіканця Ксандера Зайаса, посів 9-те місце.
Поява Енніса посунула іншого пуерторіканця Оскара Колласо на 10-ту позицію, а колишній лідер рейтингу, зірковий мексиканець Емануель Наваррете, повністю залишив десятку найкращих боксерів.
Актуальний топ-10 рейтингу P4P від The Ring:
Зазначимо, що Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.
Раніше деталі рішення Усика зробити титули вакантними розкрив директор його команди Сергій Лапін.