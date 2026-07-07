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Новые рекорды Месси после феерии с Египтом: превзошел Марадону и пополнил список жертв

22:27 07.07.2026 Вт
2 мин
Безумный матч принес капитану Аргентины очередные уникальные достижения
aimg Андрей Костенко
Лионель Месси полностью отдался игре (фото: x.com/AFASeleccionEN)

Героический камбэк сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2) стал личным триумфом для Лионеля Месси. Несмотря на нереализованный пенальти в первом тайме, 39-летний капитан выдал феноменальный перформанс.

О новых достижениях "бога футбола" – рассказывает РБК-Украина.

Лучший ассистент в истории

Главным историческим событием вечера стал результативный пас Месси на Кристиана Ромеро, вернувший Аргентину в игру на 79-й минуте.

Эта голевая передача стала для Лео уже 9-й в рамках мировых первенств за все время ведения официальной статистики.

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Благодаря этому капитан "альбиселесте" побил "вечный рекорд" Диего Марадоны по количеству ассистов на Мундиалях, который тот установил еще во время победного ЧМ-1986.

Месси ведет Аргентину к очередному триумфу (фото: x.com/AFASeleccionEN)

Король плей-офф и новый "скальп"

Уже через четыре минуты после ассиста Месси отличился и сам, закрутив мяч в дальний угол ворот Шобейра. Этот гол принес Лионелю еще два уникальных достижения:

  • Ударная серия в плей-офф: Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, сумевшим отличиться забитым мячом в шести матчах стадии на вылет.
  • Пополнение списка жертв: Сборная Египта стала 15-й национальной командой, в ворота которой Месси забивал на Мундиалях. По этому показателю аргентинец является абсолютным и недостижимым лидером, оставив далеко позади Юргена Клинсманна, Роналдо и Мирослава Клозе (у всех - по 10 сборных).

В целом на текущем ЧМ-2026 в активе Месси уже солидная статистика – 8 голов и 1 ассист в 5 сыгранных поединках.

Правда, вечер в Атланте принес Лео и один антирекорд: он стал первым игроком в истории, умудрившимся не реализовать два пенальти в рамках одного розыгрыша чемпионата мира. К счастью для болельщиков Аргентины, это не помешало действующим чемпионам пробиться в четвертьфинал.

Ранее мы рассказали, как Иран язвительно высмеял фиаско США на ЧМ-2026.

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