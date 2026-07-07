Нові рекорди Мессі після феєрії з Єгиптом: перевершив Марадону та поповнив список жертв

Героїчний камбек збірної Аргентини в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Єгипту (3:2) став особистим тріумфом для Ліонеля Мессі. Попри нереалізований пенальті в першому таймі, 39-річний капітан видав феноменальний перформанс.
Про нові досягнення "бога футболу" – розповідає РБК-Україна.
Головною історичною подією вечора став результативний пас Мессі на Крістіана Ромеро, який повернув Аргентину в гру на 79-й хвилині.
Ця гольова передача стала для Лео вже 9-ю в межах світових першостей за весь час ведення офіційної статистики.
Завдяки цьому капітан "альбіселесте" побив "вічний рекорд» Дієго Марадони за кількістю асистів на Мундіалях, який той встановив ще під час переможного ЧС-1986.
Мессі веде Аргентину до чергового тріумфу (фото: x.com/AFASeleccionEN)
Вже за чотири хвилини після асисту Мессі відзначився і сам, закрутивши м'яч у дальній кут воріт Шобейра. Цей гол приніс Ліонелю ще два унікальні досягнення:
Загалом на поточному ЧС-2026 в активі Мессі вже солідна статистика – 8 голів та 1 асист у 5 зіграних поєдинках.
Щоправда, вечір в Атланті приніс Лео і один антирекорд: він став першим гравцем в історії, який примудрився не реалізувати два пенальті в межах одного розіграшу чемпіонату світу. На щастя для вболівальників Аргентини, це не завадило чинним чемпіонам пробитися до чвертьфіналу.
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