Нові рекорди Мессі після феєрії з Єгиптом: перевершив Марадону та поповнив список жертв

Найкращий асистент в історії

Головною історичною подією вечора став результативний пас Мессі на Крістіана Ромеро, який повернув Аргентину в гру на 79-й хвилині.

Ця гольова передача стала для Лео вже 9-ю в межах світових першостей за весь час ведення офіційної статистики.

Завдяки цьому капітан "альбіселесте" побив "вічний рекорд» Дієго Марадони за кількістю асистів на Мундіалях, який той встановив ще під час переможного ЧС-1986.

Мессі веде Аргентину до чергового тріумфу (фото: x.com/AFASeleccionEN)

Король плей-офф та новий "скальп"

Вже за чотири хвилини після асисту Мессі відзначився і сам, закрутивши м'яч у дальній кут воріт Шобейра. Цей гол приніс Ліонелю ще два унікальні досягнення:

Ударна серія в плей-офф: Мессі став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який зумів відзначитися забитим м'ячем у шести поспіль матчах стадії на виліт.

Мессі став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який зумів відзначитися забитим м'ячем у шести поспіль матчах стадії на виліт. Поповнення списку жертв: Збірна Єгипту стала 15-ю національною командою, у ворота якої Мессі забивав на Мундіалях. За цим показником аргентинець є абсолютним і недосяжним лідером, залишивши далеко позаду Юргена Клінсманна, Роналдо та Мирослава Клозе (у всіх – по 10 збірних).

Загалом на поточному ЧС-2026 в активі Мессі вже солідна статистика – 8 голів та 1 асист у 5 зіграних поєдинках.

Щоправда, вечір в Атланті приніс Лео і один антирекорд: він став першим гравцем в історії, який примудрився не реалізувати два пенальті в межах одного розіграшу чемпіонату світу. На щастя для вболівальників Аргентини, це не завадило чинним чемпіонам пробитися до чвертьфіналу.