Норвегия – Франция и Уругвай – Испания: когда и где смотреть топ-матчи на ЧМ-2026

В пятницу, 26 июня, и в ночь на субботу, 27 июня, на полях США и Мексики пройдут ключевые матчи Мундиаля-2026. Сборная Норвегии испытает на крепость чемпионские амбиции Франции, а команда Уругвая попытается вырвать путевку в 1/16 финала в противостоянии с фаворитом своей группы – Испанией.
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Норвегия и Франция подходят к очному поединку в статусе лидеров группы I – обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, набрав по 6 очков. Матч станет настоящей дуэлью мировых мегазвезд: норвежский голеадор Эрлинг Холанд против мощного состава "трехцветных" во главе с Килианом Мбаппе.
Французы остаются одной из сильнейших команд турнира, но норвежцы демонстрируют очень мощный футбол. Отметим, что командой Франции не сможет руководить ее наставник Дидье Дешам – он срочно отбыл на родину из-за смерти матери. В составе Норвегии из-за травмы бедра не сыграет защитник Юлиан Рюэрсон.
В группе H ситуация гораздо более напряженная. Испания возглавляет квартет (4 очка), тогда как Уругвай (2 очка) рискует остаться вне плей-офф, если не получит положительный результат.
Для "Фурии Рохи" ничья или победа гарантирует первое место, тогда как команда Марсело Бьелсы вынуждена играть исключительно на победу. У уругвайцев существенные кадровые проблемы – из-за травм матч пропустят лидеры команды Рональд Араухо и Джорджиан де Арраскаэта.
Кроме главных противостояний, состоятся еще четыре поединка в группах I, Н и G.
Из-за разницы в часовых поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью и утром 27 июня.
26 июня
27 июня
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