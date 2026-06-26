ЧМ-2026: в сборной Уругвая вспыхнул бунт перед решающим матчем против Испании

Перед решающим поединком группового этапа против действующих чемпионов Европы в сборной Уругвая разразился скандал. Ключевые игроки команды выступили против методов главного тренера Марсело Бьелсы, требуя смены тактики и режима подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mondo Deportivo .

В чем суть конфликта

После ничьих с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2) давление на уругвайскую сборную достигло пика. Ситуация в раздевалке обострилась после того, как лидеры команды – Серхио Рочет, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде – инициировали срочную встречу с главным тренером.

По данным СМИ, встреча длилась 48 минут, однако конструктивного диалога не получилось.

Футболисты открыто пожаловались на изнурительные тренировки, отметив, что чрезмерные нагрузки уже привели к травмам нескольких игроков. Также между футболистами и тренером возникли серьезные тактические споры: лидеры команды настаивают на осторожной игре против Испании с низким блоком и ставкой на контратаки. Бьелса же имеет кардинально иное видение того, как противостоять грозному сопернику.

Тренер категорически отказался изменять план на игру, защищая свою стратегию. Более того, он открыто обвинил лидеров команды в попытках саботажа.

Напряжение достигло критической отметки – несколько футболистов демонстративно покинули собрание еще до его завершения, и даже попытки капитана Хосе Марии Хименеса унять эмоции не дали результата. В частности, Рональд Араухо в ходе дискуссии заявил, что нынешние условия подготовки стали "просто невыносимыми".

Как сообщают источники, лидеры "Селесте" уже предупредили руководство Уругвайской футбольной ассоциации о намерении объявить бойкот и отказаться выступать за сборную в будущем, если тренер сохранит свой пост после ЧМ-2026.

Матч с Испанией – момент истины

Ситуация в группе Н сложилась для Уругвая критично. Чтобы продолжить борьбу на ЧМ-2026 команде нужна победа над испанцами. При определенных раскладах хватит и ничьей – но это не гарантия.

Сейчас в квартете лидируют испанцы (4 очка), Уругвай и Саудовская Аравия имеют по 2 пункта, Кабо-Верде – 1.

В заключительном туре между собой сыграют Уругвай – Испания и Саудовская Аравия – Кабо-Верде. Поединки стартуют одновременно – 27 июня в 3:00 по киевскому времени.