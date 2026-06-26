ЧС-2026: у збірній Уругваю спалахнув бунт перед вирішальним матчем проти Іспанії

Перед вирішальним поєдинком групового етапу проти чинних чемпіонів Європи збірну Уругваю сколихнув скандал. Ключові гравці команди виступили проти методів головного тренера Марсело Б'єлси, вимагаючи зміни тактики та режиму підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mondo Deportivo .

У чому суть конфлікту

Після нічиїх з Саудівською Аравією (1:1) та Кабо-Верде (2:2) тиск на уругвайську збірну досяг піку. Ситуація в роздягальні загострилася після того, як лідери команди – Серхіо Рочет, Мануель Угарте, Родріго Бентанкур та Федеріко Вальверде – ініціювали термінову зустріч із головним тренером.

За даними ЗМІ, зустріч тривала 48 хвилин, проте конструктивного діалогу не вийшло.

Футболісти відкрито поскаржилися на виснажливі тренування, наголосивши, що надмірні навантаження вже призвели до травм у кількох гравців. Також між футболістами та тренером виникли серйозні тактичні суперечки: лідери команди наполягають на обережній грі проти Іспанії – з низьким блоком та ставкою на контратаки. Б'єлса ж має кардинально інше бачення того, як протистояти грізному супернику.

Тренер категорично відмовився змінювати план на гру, захищаючи власну стратегію. Більше того, Б'єлса відкрито звинуватив лідерів команди у спробах саботажу.

Напруга сягнула критичної позначки – кілька футболістів демонстративно покинули зібрання ще до його завершення, і навіть спроби капітана Хосе Марії Хіменеса вгамувати емоції не дали результату. Зокрема, Рональд Араухо під час дискусії заявив, що нинішні умови підготовки стали "просто нестерпними".

Як повідомляють джерела, лідери "Селесте" вже попередили керівництво Уругвайської футбольної асоціації про намір оголосити бойкот і відмовитися виступати за збірну в майбутньому, якщо тренер збереже свою посаду після ЧС-2026.

Матч з Іспанією – момент істини

Ситуація в групі Н склалася для Уругваю критично. Щоб продовжити боротьбу на ЧС-2026, команді потрібна перемога над іспанцями. За певними розкладами вистачить і нічиєї – але це не гарантія.

Зараз у квартеті лідирують іспанці (4 очки), Уругвай та Саудівська Аравія мають по 2 пункти, Кабо-Верде – 1.

У заключному турі між собою зіграють: Уругвай – Іспанія та Саудівська Аравія – Кабо-Верде. Поєдинки стартують одночасно – 27 червня о 3:00 за київським часом.