Норвегія – Франція та Уругвай – Іспанія: коли і де дивитися топ-матчі на ЧС-2026

У п'ятницю, 26 червня, та в ніч на суботу, 27 червня, на полях США та Мексики відбудуться ключові матчі Мундіалю-2026. Збірна Норвегії випробує на міцність чемпіонські амбіції Франції, а команда Уругваю спробує вирвати путівку до 1/16 фіналу у протистоянні з фаворитом своєї групи – Іспанією.
Де дивитися ключові поєдинки у прямому ефірі – підкаже РБК-Україна.
Норвегія та Франція підходять до очного двобою у статусі лідерів групи I – обидві команди вже гарантували собі вихід до плей-офф, набравши по 6 очок. Матч стане справжньою дуеллю світових мегазірок: норвезький голеадор Ерлінг Холанд проти потужного складу "триколірних" на чолі з Кіліаном Мбаппе.
Французи залишаються однією з найсильніших команд турніру, проте норвежці демонструють дуже потужний футбол. Зазначимо, що командою Франції не зможе керувати її наставник Дідьє Дешам – він терміново відбув на батьківщину через смерть матері. У складі Норвегії через травму стегна не зіграє захисник Юліан Рюерсон.
У групі H ситуація значно напруженіша. Іспанія очолює квартет (4 очки), тоді як Уругвай (2 очки) ризикує залишитися поза плей-офф, якщо не здобуде позитивний результат.
Для "Фурії Рохи" нічия або перемога гарантує перше місце, тоді як команда Марсело Б'єлси змушена грати виключно на перемогу. Уругвайці мають суттєві кадрові проблеми – через травми матч пропустять лідери команди Рональд Араухо та Джорджіан де Арраскаета.
Окрім головних протистоянь, відбудуться ще чотири поєдинки у групах І, Н та G.
Через різницю в часових поясах частина матчів за київським часом відбудеться вже вночі та зранку 27 червня.
26 червня
27 червня
Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.
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