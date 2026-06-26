Норвегія – Франція та Уругвай – Іспанія: коли і де дивитися топ-матчі на ЧС-2026

Норвегія – Франція

Група І. 26 червня, 22:00. "Бостон Стедіум" (Бостон, США)

Норвегія та Франція підходять до очного двобою у статусі лідерів групи I – обидві команди вже гарантували собі вихід до плей-офф, набравши по 6 очок. Матч стане справжньою дуеллю світових мегазірок: норвезький голеадор Ерлінг Холанд проти потужного складу "триколірних" на чолі з Кіліаном Мбаппе.

Історія зустрічей: Загалом команди провели 8 офіційних матчів. Статистика на боці французів, які здобули 4 перемоги, тоді як норвежці святкували успіх у 2 матчах, а ще 2 гри завершилися внічию.

Французи залишаються однією з найсильніших команд турніру, проте норвежці демонструють дуже потужний футбол. Зазначимо, що командою Франції не зможе керувати її наставник Дідьє Дешам – він терміново відбув на батьківщину через смерть матері. У складі Норвегії через травму стегна не зіграє захисник Юліан Рюерсон.

Уругвай – Іспанія

Група Н. 27 червня, 3:00. "Естадіо Акрон" (Сапопан, Мексика)

У групі H ситуація значно напруженіша. Іспанія очолює квартет (4 очки), тоді як Уругвай (2 очки) ризикує залишитися поза плей-офф, якщо не здобуде позитивний результат.

Для "Фурії Рохи" нічия або перемога гарантує перше місце, тоді як команда Марсело Б'єлси змушена грати виключно на перемогу. Уругвайці мають суттєві кадрові проблеми – через травми матч пропустять лідери команди Рональд Араухо та Джорджіан де Арраскаета.

Історія зустрічей: Іспанія є традиційно незручним суперником для "Селесте". В офіційних та товариських матчах Уругвай ще жодного разу не перемагав іспанців, маючи в активі кілька нічиїх (зокрема 2:2 на ЧС-1950 та 0:0 на ЧС-1990) та низку поразок. Востаннє суперники перетиналися у 2013 році на Кубку конфедерацій, де Іспанія здобула перемогу з рахунком 2:1.

Хто ще грає сьогодні

Окрім головних протистоянь, відбудуться ще чотири поєдинки у групах І, Н та G.

Через різницю в часових поясах частина матчів за київським часом відбудеться вже вночі та зранку 27 червня.

26 червня

Група I. 22:00. Норвегія – Франція

Група I. 22:00. Сенегал – Ірак

27 червня

Група H. 3:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія

Група H. 3:00. Уругвай – Іспанія

Група G. 6:00. Нова Зеландія – Бельгія

Група G. 6:00. Єгипет – Іран

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.